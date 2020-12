Ayudar hace bien: Este martes se vivirá la gran fiesta de la solidaridad

Programa especial: entrevistas, historias y shows en vivo

Este 8 de diciembre llega, en una emisión muy especial. La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene.En esta 16° edición,Este martes 8 de diciembre te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.Desde las 11 y hasta las 22 vas a poder disfrutar de testimonios de quienes son el corazón de esta jornada: personal de salud, vecinales, clubes, instituciones. Conocerás acciones solidarias que se han realizado durante el año.Asimismo, habrá entrevistas a reconocidos artistas nacionales, provinciales y locales. También,recorrerá distintos puntos de la ciudad para llevarte más historias y actividades solidarias que se llevarán a cabo este martes.Al igual que las ediciones anteriores de Ayudar Hace Bien, la Banda de Música de la Policía, tendrá a cargo el cierre de la jornada solidaria este 8 de diciembre.Este año, podrás disfrutar del testimonio de reconocidos artistas y figuras destacadas, como Nahuel Pennisi; David Bolzoni; Monchito Merlo; Gastón "El Francés" Bernardou de los Auténticos Decadentes; Marcela Morelo; Sol Makena; Seba López de Los Tekis; Lucas Sugo; Los Palmeras; Destino San Javier; y Jairo.También, en esta edición especial de Ayudar Hace Bien podrás bailar y cantar al ritmo de Carlos Velázquez; Rubén Giménez; María Cuevas; La Contra y Juanjo Piedrabuena; Los Príncipes; 12 Monos; y el cierre a cargo de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.Asimismo, Reverso Company, la primera compañía de danzas, danza fusión con arnés, en altura y en piso de la ciudad de Paraná, dirá presente con un show donde la adrenalina es la protagonista.Todos pueden ayudar. En principio,Se parte de este gran desafío: cuidate a vos, para cuidar a los demás. El personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero los corazones seguirán latiendo al ritmo de la alegría de ayudar.En la edición 2020,De esta forma, podés comprar tu donación y depositarla en ellos para que viaje hacia los que más lo necesitan.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)-Sucursal Irigoyen: de 9 a 21.-Sucursal Uruguay casi peatonal: de 9 a 20.-Sucursal Méjico y Tucumán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.30.-Sucursal San Juan: de 9 a 21.-Sucursal Avenida de las Américas (1731): lunes de 9 a 13 y, de 17 a 21. Martes 08 de diciembre de 8 a 14.-Sucursal José María Paz y Galán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.-Sucursal Don Bosco y Suipacha: de 9 a 13 y, de 18 a 20.-Sucursal Coronel Díaz (barrio Rocamora): de 9 a 13 y de 18 a 20.-Sucursal Malvinas y Santa Fe: de 9 a 21.-Sucursal Ramírez 3134: de 9 a 23.- Sucursal Av. Churruarín 193: de 8.30 a 13.00-Sucursal Fraternidad 174: de 8 a 13.-Sucursal Av. Almafuerte 1670: de 9 a 21.-Sucursal Av. Zanni 2060: de 9 a 13.-Sucursal Blas Parera 1152: de 9 a 21.-Sucursal Cnel. Juan Pirán 801: de 9 a 21.Envíanos tu video sobre prevención, usando el, o al, y sé parte a esta movida solidaria.