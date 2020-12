Ayudar Hace Bien 2020: hoy se celebra la fiesta de la solidaridad

Programa especial: entrevistas, historias y shows en vivo

Carritos solidarios

Supermercados Carrefour

Supermercado La Peruana

Supermercado Fontana

Supermercado El Mundo

Supermercado VEA

El Súper de la Bebida

Supermercado Changomás

Supermercado COTO

Al sonar de las sirenas de Bomberos Voluntarios, comenzó a las 11 la emisión muy especial por. La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene.En esta 16° edición,Te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar.Desde las 11 y hasta las 22 vas a poder disfrutar de testimonios de quienes son el corazón de esta jornada: personal de salud, vecinales, clubes, instituciones. Conocerás acciones solidarias que se han realizado durante el año.Asimismo, habrá entrevistas a reconocidos artistas nacionales, provinciales y locales. También,recorrerá distintos puntos de la ciudad para llevarte más historias y actividades solidarias que se llevarán a cabo este martes.Al igual que las ediciones anteriores de Ayudar Hace Bien, la Banda de Música de la Policía, tendrá a cargo el cierre de la jornada solidaria este 8 de diciembre.Este año, podrás disfrutar del testimonio de reconocidos artistas y figuras destacadas, como Nahuel Pennisi; David Bolzoni; Monchito Merlo; Gastón "El Francés" Bernardou de los Auténticos Decadentes; Marcela Morelo; Sol Makena; Seba López de Los Tekis; Lucas Sugo; Los Palmeras; Destino San Javier; y Jairo.También, en esta edición especial de Ayudar Hace Bien podrás bailar y cantar al ritmo de Carlos Velázquez; Rubén Giménez; María Cuevas; La Contra y Juanjo Piedrabuena; Los Príncipes; 12 Monos; y el cierre a cargo de la Banda de Música de la Policía de Entre Ríos.Asimismo, Reverso Company, la primera compañía de danzas, danza fusión con arnés, en altura y en piso de la ciudad de Paraná, dirá presente con un show donde la adrenalina es la protagonista.Todos pueden ayudar. En principio,Se parte de este gran desafío: cuidate a vos, para cuidar a los demás. El personal de salud te lo agradecerá. Entre todos es posible.Esta vez, no será posible encontrarse en un mismo lugar, trabajando mano a mano, pero los corazones seguirán latiendo al ritmo de la alegría de ayudar.En la edición 2020,De esta forma, podés comprar tu donación y depositarla en ellos para que viaje hacia los que más lo necesitan.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)-Sucursal Irigoyen: de 9 a 21.-Sucursal Uruguay casi peatonal: de 9 a 20.-Sucursal Méjico y Tucumán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.30.-Sucursal San Juan: de 9 a 21.-Sucursal Avenida de las Américas (1731): lunes de 9 a 13 y, de 17 a 21. Martes 08 de diciembre de 8 a 14.-Sucursal José María Paz y Galán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.-Sucursal Don Bosco y Suipacha: de 9 a 13 y, de 18 a 20.-Sucursal Coronel Díaz (barrio Rocamora): de 9 a 13 y de 18 a 20.-Sucursal Malvinas y Santa Fe: de 9 a 21.-Sucursal Ramírez 3134: de 9 a 23.- Sucursal Av. Churruarín 193: de 8.30 a 13.00-Sucursal Fraternidad 174: de 8 a 13.-Sucursal Av. Almafuerte 1670: de 9 a 21.-Sucursal Av. Zanni 2060: de 9 a 13.-Sucursal Blas Parera 1152: de 9 a 21.-Sucursal Cnel. Juan Pirán 801: de 9 a 21.Envíanos tu video sobre prevención, usando el, o al, y sé parte a esta movida solidaria.