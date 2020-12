Ayudar Hace Bien: Más instituciones comenzaron a entregar sus donaciones

SUOYEM le dijo sí a la solidaridad

Cómo y con qué elementos colaborar:

Ayudar Hace Bien pretende difundir el mensaje de prevención, esperanza y fuerza para ganarle la batalla al covid 19, pensando que entre todos es posible.Este año, no será posible recibir donaciones Sala Mayo ni en las múltiples comisiones vecinales y/o entidades que año a año lo hacían, para evitar la aglomeración de personas y respetar los protocolos vigentes de distanciamiento e higiene de elementos."La colecta que realizamos fue más particular, porque decidimos hacerla entre conocidos, amigos y familiares, para evitar problemas y poder cuidarnos entre todos. Fuimos casa por casa a buscar las donaciones", expresó aAmarú Mendez, presidenta de la Fundación Mirar TEA.Este lunes "entregamos las donaciones. Trabajamos en equipo como siempre y estamos muy felices. Pudimos cumplir con el objetivo de que las personas se queden en sus casas y como asociación nos encargamos de todo".El Sindicato Unión Obreros y Empleados Municipales (SUOYEM) se sumó a la 16º edición de Ayudar Hace Bien y realizó una colecta interna entre sus afiliados."El principal responsable de la cantidad de donaciones fue el empleado municipal que se sumó a la jornada solidaria. Hace tres años que venimos trabajando junto a El Once Por Todos, porque ayudar hace bien", expresó aun integrante del sindicato.En este año tan difícil "no quisimos ser menos y decidimos colaborar una vez más con todos", dijo. Y agregó que "el espíritu de esta institución es que el empleado siempre tiene ganas de ayudar a los más necesitados y nuestros afiliados comparten esa misión".Se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)*Fundación Puentes (Comedores y merenderos de Paraná).