Ayudar Hace Bien: El destino de los "gestos solidarios"

Cómo, dónde y cuándo colaborar

Las opciones para ayudar:

El listado de los "Carritos Solidarios"



En la 16° edición, los beneficiarios de tu ayuda son:

La solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas.La Fundación Puentes, que funciona en la Parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, se suma como todos los años a Ayudar Hace Bien 2020. Esta vez, juntarán alimentos para distribuirlos en más de 18 comedores de la ciudad."Estamos recibiendo los Carritos solidarios que la gente fue donando. Queremos agradecerles a todas las personas que están colaborando y a pedirle que no bajen los brazos", expresó aLuis Walde."Con la Fundación Puentes estamos trabajando junto a 17 merenderos de la zona oeste-sur de Paraná. De la mitad de ellos son comedores, y estamos asistiendo alrededor de 2.500 niños", dijo. Y agregó que "le damos la merienda tres veces por semana y le completamos las comidas con viandas".Los alimentos serán destinados a los merenderos y los artículos de limpieza a los hospitales."Dentro de todas las donaciones que estamos realizando, estaríamos necesitando más leche", señaló.Como todos los años se suma a la jornada solidaria Ayudar Hace Bien 2020 y colaborará con la distribución de las donaciones."Con mucho trabajo y compañerismo, estuvimos al lado de nuestros colegas. Durante la pandemia, tratamos de demostrarle nuestro apoyo a todo el personal de salud", expresó aSilvia Ledesma.Con respecto a la jornada solidaria, dijo que "este año nuestro trabajo es distribuir las donaciones entre las instituciones de salud pública y privada". Y agregó que "necesitamos mucha colaboración, nosotros estamos presente, de diferente manera ayudando a los compañeros".Por su parte, José Luis secretario gremial del sindicato y trabajador de la cooperativa farmacéutica, comentó que "la pandemia modificó las formas de trabajo a las cuales no tuvimos que adaptar. Día a día la peleamos, para que los compañeros puedan seguir adelante con su laburo"."La gente colabora mucho y mañana en la jornada se va a ver reflejado. Les pedimos que se sumen y colaboren porque lo bueno vuelve. Estamos con muchas ganas de recibir las donaciones para poder distribuirlas entre los compañeros y todas las personas que lo necesitan", finalizó.Los gestos de solidaridad se multiplican y durante este lunes y martes, los "carritos solidarios" reciben las donaciones en los supermercados adheridos a la iniciativa impulsada en esta 16º edición de Once por Todos 2020.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)Supermercados CarrefourReciben las donaciones el lunes 7 y el martes 8 de diciembre. Vea los locales y los horarios:-Sucursal Irigoyen: de 9 a 21.-Sucursal Uruguay casi peatonal: de 9 a 20.-Sucursal Méjico y Tucumán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.30.-Sucursal San Juan: de 9 a 21.-Sucursal Avenida de las Américas (1731): lunes de 9 a 13 y, de 17 a 21. Martes 08 de diciembre de 8 a 14.-Sucursal José María Paz y Galán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.-Sucursal Don Bosco y Suipacha: de 9 a 13 y, de 18 a 20.-Sucursal Coronel Díaz (barrio Rocamora): de 9 a 13 y de 18 a 20.-Sucursal Malvinas y Santa Fe: de 9 a 21.Supermercado La Peruana (Ramírez 3134)-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 23.Supermercado Fontana-Lunes y martes: de 8.30 a 13.00Supermercado El Mundo (Fraternidad 174)-Lunes y, Martes: de 8 a 13.Supermercado VEA (Almafuerte 1670)-Lunes y martes: de 9 a 21.El Súper de la Bebida (Zanni 2060)-Martes: 8 de diciembre de 9 a 13.Supermercado Changomás-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 21.Supermercado COTO-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 21.*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Río*Comedores y merenderos a través de la Fundación Puentes.El día del vecino solidario,La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención,