Ayudar Hace Bien 2020: "Fueron pruebas constantes de superación y solidaridad"

La edición 16º de la jornada solidaria Ayudar Hace Bien, este 2020, debido a la pandemia por coronavirus tendrá una emisión muy especial. Es que, si bien el aislamiento modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene., rescata el testimonio de trabajadores que están desde el comienzo en la primera línea y cuentan su experiencia sobre cómo fue transitar la pandemia."Fue un año inédito, cargado de desafíos, que", relato Marina Alegre, pediatra del Hospital San Roque, a"Se vio una solidaridad dentro del hospital como nunca, no solo del sector de salud sino de todos los rubros y las personas que respetaron todos los protocolos", sumó.Alegre contó que en durante la pandemia hubo muchos médicos que contrajeron coronavirus, "en un momento fuimos cinco aislados de los once médicos que trabajamos en terapia. SI bien esto no es una patología que afecte mucho a niños también tuvimos casos complejos"."Ahora hay que ser más cuidadosos que nunca, el distanciamiento y el barbijo son los que van a impedir que haya grandes contagios. Hay que ser conscientes y no tirar por la borda todo el esfuerzo que venimos haciendo hace tantos meses", resaltó.Además, Alegre destacó el trabajo de fundaciones, y cooperadoras "siempre estuvieron al pie del cañón para asistir a los niños que necesitaban los elementos de higiene y ropa".Por su parte, una de las integrantes de la cooperadora del hospital, Griselda Figueroa, contó que "en esta época de pandemia se duplicó la demanda de pañales e higiene personal, es muy bueno poder ayudar a los chicos que están internados y a las mamás que a pesar de su dolor, ellas están aca".En tanto, otra de las integrantes, Marcela Peralta, sumó: "Por la pandemia cambiamos la manera de trabajar, no atendemos a los pacientes sino que tomamos los pedidos a través de las jefas de enfermería de cada servicio"."brindamos ropa, pañales y descartables a todas las personas que tienen coronavirus. El personal de salud se puso al hombro las necesidades de los pacientes y nosotros una vez por semana entregamos los pedidos", detalló.En este sentido, contó: "Los trabajadores de enfermería, mucamos, que a través de ellos aseguramos que les lleguen las cosas que necesita, Muchas veces pasó que había niños que venían del interior solo con lo puesto y los familiares no podían viajar a traerle ropa, o lo que necesitaban, entonces ahí tratábamos de ayudar"."Desde la cooperadora entregamos alrededor de 2.000 pañales por mes, lo que más se necesitan son talles grandes. También nos hace falta talco, oleo calcáreo, jabón, shampoo, toallitas húmedas", culminó.La cooperadora del hospital San Roque es una de las entidades que serán beneficiadas con las donaciones deEl 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.