Artesanos piden que la Feria Navideña se instale en la plaza de 1º Mayo

Artesanos de Paraná solicitan al municipio permiso para poder realizar la tradicional Feria Navideña en una de las diagonales de la plaza 1º de Mayo. Proponen que sea a cielo abierto y con un grupo reducido de stands.



"Los artesanos estamos con problemas para tener nuestro espacio de trabajo, por eso no pudimos realizar nuestras tradicionales ferias de semana santa, vacaciones de julio y ahora navidad", dijo Marina, de la Feria El Ceibal, a Elonce TV.



En este sentido, explicó: "Esta vez no tenemos respuesta para que se realice en Plaza Mayo y nos ofrecen como alternativa el parque, pero es muy difícil que la gente llegue hasta ahí, en esta época del año".



"Tenemos la necesidad imperiosa de que se haga la feria porque estamos sin trabajar desde diciembre de 2019. En esta oportunidad no superamos los 30 artesanos, siempre somos más de 150 pero hay muchos que no tienen materiales para poder trabajar y otros son de riesgo", sumó.



Además, aseguró que "queremos brindarle a la ciudadanía este espacio, pero lamentablemente por decisiones políticas no podremos hacerlo".



"Presentamos notas al intendente a Camila Farias y Carina Neto, pedimos que se realice del 14 al 24 de diciembre. Seria sin carpas y un número reducido de artesanos. Habíamos propuesto utilizar una diagonal de la Plaza de Mayo", sostuvo.



Y aseguró: "No vamos a interrumpir el tránsito ni a molestar a los comerciantes. El gobierno tiene que saber que los artesanos no somos vendedores ambulantes, ni competencia para los comerciantes, somos un atractivo cultural y turístico".



Sobre la actividad de los artesanos, contó que "Paraná cuenta con cuatro ferias de grandes, las cuales son muy reconocidas a nivel país y la feria de navidad generalmente se hace con artesanos locales. No se pudo trabajar en ferias durante todo el año y sabemos que este verano no podremos realizar temporadas de verano".



Consultada sobre cómo lograron subsistir todos estos meses sin actividad, dijo que "trabajamos a través de las redes sociales, pero no fue lo mismo".