Ayudar Hace Bien 2020: escuela de fútbol San Julián donó elementos de higiene

La solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas. Ayudar Hace Bien invita este año a colaborar con hospitales, personal de salud, comedores y merenderos.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad se abre camino cuando hace falta una mano tendida hacia los demás. En la edición 2020, la Escuelita de fútbol San Julián, realizó una donación de elementos de higiene y alimentos no perecederos."Hicimos una pequeña colecta para aquellas personas que nos están cuidando", indicó una de las integrantes de la Escuelita de fútbol, Betina Ponce, aEn este sentido, contó que "la idea surgió para ayudar a las personas que lo necesitan. A diferencia de años anteriores, hoy colaboramos desde otro lugar, antes donábamos ropa y calzado, pero ahora son elementos de higiene y alimentos".Por su parte, Romina Gálvez resaltó: "Hay que ponerse en el lugar del otro y pensar que en algún momento nosotros también podremos requerir ayuda. Además, queremos enseñarles a nuestros chicos es que con un granito de arena podemos ayudar".Por otro lado, una de las integrantes de la Fundación Puentes, Alejandra Gervasoni, dijo que "agradecemos pro tanta colaboración. Nosotros trabajamos con la Iglesia de Guadalupe que sostienen a más de 1900 personas con alimentos diarios""Atiende alrededor de 10 merenderos y estamos muy esperanzados en que los lazos solidarios puedan aunarse en esta fecha tan particular".Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.