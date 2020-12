El Paraná Rowing Club inaugura su playa en la isla Puente

Traslado

El Paraná Rowing Club (PRC) inauguró una playa en la isla Puente, frente a Paraná. Ell club brinda el servicio de traslado gratis desde la ribera del Paraná hasta la isla."A partir de mañana se podrá hacer uso y goce de nuestro espacio privado. Es una oportunidad histórica para poder cruzar a la isla. Se trabajó muy fuertemente la Comisión directiva, para hacer felices a los socios que nos han apoyado", informó el secretario del PRC, Alejandro Mazzoni aEn este sentido, contó: "y esta es la oportunidad de utilizarla debido a la situación del río".En tanto, uno de los representantes de la institución deportiva, Andrés, Bordoy, señaló que "podrán hacer uso de la playa los socios y las personas que abonen el día y vayan acompañado con un socio"."Las personas van a poder disfrutar de la arena, el agua es playa, están dadas todas las garantías de seguridad para aprovechar del espacio", sumó.Además, agregó que "la naturaleza nos está dando un momento único, les decimos a las personas que no tengan miedo, contamos con una lancha de última generación y hay personas acostumbradas a hacer el cruce".Consultado sobre las personas que quieran ir por su cuenta a la isla Puente, Mazzonni aclaró que ", los que quieran salir desde el puerto, Thompson, o el municipal deberán respetar el boyado, donde está el guardavida y nuestra arena".De todos modos, agregó que "los quieran ocupar la cantina lo van a poder hacer para no privarlos; excepto que no esté dentro del marco encuadrado por el club".Por su parte el encargado de la lancha, Andrés Monti señalo que, para subir a la lancha, hay que contar con todos los protocolos que menciona Prefectura Naval Argentina, y "utilizar barbijo, alcohol en gel y por su puesto el chaleco".Además, indicó que "contamos con otra lancha de apoyo ante cualquier problema, elementos de botiquín, etc".El club realizará cruces gratis para los socios en tres turnos durante todo el día. De 9 a 10; de 13 a 14; y de 17 a 18 horas. Fuera de esos horarios de servicio gratuito, el valor del cruce (ida y vuelta) es de 200 pesos; con turnos de 10 a 11; de 13 a 14; o de 18 a 19.