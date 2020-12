Ayudar Hace Bien: Legisladores hicieron su aporte a la jornada solidaria

Ayudar Hace Bien 2020

Multipliquemos los gestos

La solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas. Ayudar Hace Bien invita este año a colaborar con hospitales, personal de salud, comedores y merenderos.La diputada provincial Estefanía Cora donó mascarillas para el personal de salud del hospital San Roque y el diputado Adrián Fuertes, de Villaguay, realizó una donación de dinero a la cooperadora del Hospital San Martín."Donamos mascarillas para el Hospital San Roque, es algo simbólico, porque lo más importante es el acompañamiento de toda la sociedad al personal de salud que este año hizo todo lo posible, y pusieron todos sus esfuerzos para cuidar a todos los entrerrianos y entrerrianas", resaltó Cora aA su vez, reflexionó: "La pandemia sigue aquí, nos tenemos que seguir cuidando y cuidar al personal de salud."Lo más importante es que pudimos poner en valor la solidaridad, finalizamos un año muy complejo, no solo por la situación económica del país que recibió este gobierno sino también con la pandemia, pero el valor de entendernos lo que hizo posible que estemos aquí", mencionó.En cuanto al trabajo durante la pandemia, dijo que "la Cámara hizo un trabajo telemático muy intenso, que hizo posible el tratamiento entero de normas".Por su parte, la presidenta de la cooperadora del San Martín, María Maidana, resaltó que "el diputado Fuertes hizo una transferencia bancaria de importante suma y fue depositado al Banco de Nación"."Es muy importante para nosotros, porque seguimos sumando cosas para los pacientes del hospital San Martín", añadió.Además, dijo que continúan decepcionando insumos y los interesados los pueden acercar a la cooperadora del hospital, en calle Gualeguaychú 650, de 13:30 a 16 horas. También se pueden comunicar a través de las redes sociales https://www.facebook.com/hospital.sanmartinparana El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag