Ayudar Hace Bien: Supermercados Fontana y El Mundo colocaron Carritos Solidarios

Cómo, dónde y cuándo colaborar

Las opciones para ayudar:

El listado de los "Carritos Solidarios"

La solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad se abre camino cuando hace falta una mano tendida hacia los demás.. De esa manera, podrás comprar tu donación y depositarla en el "carrito solidario" para que viaje hacia los que más lo necesitan., mientras que, en otros locales, se podrán depositar también los próximos días domingo, lunes y martes.Supermercado Fontana -de calle Churruarín 1932- y Supermercado El Mundo -de calle Fraternidad 574- se sumaron a la convocatoria y este fin de semana largo ofrecerán productos al costo para donar a la jornada solidaria "Ayudar Hace Bien - Once Por Todos 2020"."Todos los años participamos y esta vez vamos a tener carritos identificatorios para que los clientes puedan hacer sus donaciones; vamos a ofrecer productos de limpieza al costo, lo cual así fue acordado con los proveedores, porque ayudar hace bien", animó Andrés desde el Supermercado Fontana de calle Churruarín 1932.El comercio, este fin de semana el sábado de 8 a 13hs y de 16.30 a 21hs y los días domingo, lunes y martes de 8.30 a 13hs. "Ya recibimos consultas telefónicas y vía redes sociales y así se le explicamos a los clientes cómo pueden colaborar", comentó el comerciante al destacar: "Nos caracterizamos por ayudar, somos padrinos de muchos comedores de la zona, siempre colaboramos con acciones para los que más lo necesita"."Cuando nos invitaron a unirnos a la iniciativa, no dudamos en acompañarlos", contó Sebastián de Supermercado El Mundo calle Fraternidad 574.A partir de este sábado, de 8 a 13hs y de 17 a 21hs, y durante todo el fin de semana largo, los días domingo, lunes y martes de 8 a 13hs, el comercio ofrecerá sus productos para donar "porque es aplaudir lo que se ha hecho durante la pandemia".*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)-Sucursal Irigoyen: de 9 a 21.-Sucursal Uruguay casi peatonal: de 9 a 20.-Sucursal Méjico y Tucumán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.30.-Sucursal San Juan: de 9 a 21.-Sucursal Avenida de las Américas (1731): lunes de 9 a 13 y, de 17 a 21. Martes 08 de diciembre de 8 a 14.-Sucursal José María Paz y Galán: de 9 a 13 y, de 17 a 21.-Sucursal Don Bosco y Suipacha: de 9 a 13 y, de 18 a 20.-Sucursal Coronel Díaz (barrio Rocamora): de 9 a 13 y de 18 a 20.-Sucursal Malvinas y Santa Fe: de 9 a 21.-Sábado 05 y Domingo 06: desde las 9 hasta las 21.-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 23.-Sábado 05: de 8 a 13 y de 16.30 a 21.-Domingo, lunes y martes: de 8.30 a 13.00-Sábado 05: de 8 a 13 y de 17 a 21.-Domingo, Lunes y, Martes: de 8 a 13.-Sábado 05 y Domingo 06: de 9 a 21.-Lunes y martes: de 9 a 21.-Sábado 05 y domingo 06: de 8 a 17.-Martes: 8 de diciembre de 9 a 13.-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 21.-Lunes 07 y Martes 08: de 9 a 21.*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Río*Comedores y merenderos a través de la Fundación Puentes.El día del vecino solidario, celebraremos con, con músicos, artistas y notas que te van a emocionar. Hagamos que todo este esfuerzo se transforme en alegría.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.