Ayudar Hace Bien: Cámara de Diputados realizó una donación a Fundación Puentes

Política Ayudar Hace Bien 2020 fue declarado de interés por la Cámara de Diputados

Multipliquemos los gestos

En la 16° edición, los beneficiarios de tu ayuda son:



Las opciones para ayudar:

La solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas.La Cámara de Diputados de la provincia de Entre Ríos declaró de su interés a la 16° edición de la jornada solidaria "Ayudar Hace Bien - Once Por Todos 2020" que cada año impulsa el Elonce TV en beneficio de hospitales, personal de salud, comedores y merenderos. Este jueves, donó elementos de higiene a la Fundación Puentes, fue la primera acción solidaria que recibió la organización.Estefanía.Una vez que "recibamos las donaciones" los encargados de la fundación "repartiremos en los distintos comedores y merenderos los elementos de higiene y los alimentos", dijo.Fundación Puentes se inicia en febrero del 2019 "con el objetivo de promover a la persona, es decir no darle todo, sino que por ella misma se pueda realizar. Le brindamos educación, capacitaciones y tenemos varios proyectos para el futuro"."Ayudar Hace Bien, y los invitamos a que gocen la jornada solidaria que se vivirá el próximo 8 de diciembre", finalizó.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad se abre camino cuando hace falta una mano tendida hacia los demás.Te invitamos a seguir cuidándonos, manteniendo las medidas de prevención, para entre todos ganarle al virus.Los gestos de solidaridad se multiplican y a partir del próximo sábado, los "carritos solidarios" ya comenzarán a recibir las donaciones en algunos supermercados, mientras que, en otros locales, se podrán depositar también los próximos días domingo, lunes y martes.*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Río*Comedores y merenderos a través de la Fundación Puentes.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)El día del vecino solidario,con músicos, artistas y notas que te van a emocionar. Hagamos que todo este esfuerzo se transforme en alegría.La transmisión será por la pantalla deEnvíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag4, y sé parte a esta movida solidaria.