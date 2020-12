Ayudar Hace Bien 2020: enfermeros, recurso humano imprescindible en la pandemia

Política Ayudar Hace Bien 2020 fue declarado de interés por la Cámara de Diputados



Asociación de Enfermería de Entre Ríos

La solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas., rescata el testimonio de quienes son el corazón de esta jornada: el personal de salud."Los reclamos por mejores condiciones laborales y salariales siguen en pie, ya que no tuvimos respuesta de la parte privada, ni de la parte pública.", expresó aMagister Yanina Schmidt, secretaria Asociación de Enfermería de Entre Ríos.Por su parte, Ana Bejarano, tesorera agregó que "bajo el lema `´ pudimos visibilizar lo que estábamos atravesando. En nuestros reclamos estamos pidiendo, condiciones y horas de trabajo seguras y legales."."Somos un personal de salud que trabaja en condiciones inseguras. Los enfermeros tenemos la capacidad de la escucha, escuchamos a nuestros pacientes y sus familiares, pero", apuntó.La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró 2020 como el Año de la Enfermería."Seguimos trabajando, seguimos están en los lugares donde nadie quiere estar,Queremos que todo mejore, volver a la normalidad. Este 2020 nos tiene que servir como un espejo para mirarnos y para ver lo que sucedió, lo que no queremos volver a pasar y por los compañeros que quedaron en el camino", reflexionó Bejarano.".Es una organización sin fines de lucro, al respecto Schmidt comentó que "funcionamos desde 1965 y nos nuclea como disciplina. Lo único que nos hemos podido ofrecer es a acompañarnos, formarnos y fortalecernos".La asociación fue elegida desde la federación Argentina de Enfermería como sede del Congreso Argentino de Enfermería 2021.