Vecinos de calle Monte Caseros piden solución para cloacas que rebalsan

En diálogo con, Alicia Gareis, vecina de calle Monte Caseros y Feliciano, explicó que "estamos con este problema de cloacas que, cada vez que llueve, se rebalsan. En principio es una obstrucción en la cloaca principal. Ayer con la lluvia se rebalsó, llamamos a la municipalidad pero no vinieron y hoy, a pesar que no cayó agua, se volvió a rebalsar".Esta situación, no sólo ocasiona dificultades en la puerta de su casa, donde tiene un estudio, sino que también le genera problemas a la vecina que tiene una despensa y a una mujer mayor que vive al lado.En tal sentido, la mujer dio cuenta que cada vez que se hacen presentes trabajadores de la comuna, "hacen un arreglo precario, destapan la boca de tormenta de la esquina, le echan aire y fluye, pero no se hace un destapamiento completo, como debería saber. Necesitamos que el Intendente se haga eco de este reclamo y mande a hacer el trabajo como corresponde".El mes pasado, los vecinos hicieron una nota para ser presentada a las autoridades locales, pero cuando llegaron a Mesa de Entradas les informaron que debían sacar un turno para presentarla y recién les dieron fecha para el 17 de diciembre. "Es lamentable el funcionamiento administrativo de la municipalidad. Esto es una urgencia, queremos presentar una nota y tenemos que esperar un mes. El Intendente tiene que salir a la calle y ver cómo estamos viviendo. Entendemos que hay crisis y no hay fondos, pero hay necesidades y esto es insalubre, no podemos estar viviendo así", expresó Gareis.Finalmente, la mujer aclaró que el problema no es de su vivienda "sino de la cloaca de la calle".