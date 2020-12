Video: "Ediliciamente no estamos preparados para un distanciamiento", dijo director de escuela

Ante el cierre del ciclo lectivo 2020, marcado por la no presencialidad de los alumnos en las aulas, se apunta a que el año próximo las clases puedan iniciarse con normalidad, respetando los protocolos establecidos ante la pandemia por el coronavirus.



Elonce TV dialogó con el director de la escuela N°24 "Maximio Victoria", Eduardo González Alem, quien hizo referencia a las condiciones edilicias del establecimiento.



"Ediliciamente es difícil que la escuela esté preparada para un distanciamiento. Las aulas de estas escuelas de la década del 90 son un poco más chicas que las escuelas viejas; no tenemos vidrios, funcionan pocos baños, el agua de los tanques no es potable. Hay que preocuparse un poquito más por las escuelas", expresó. Y dio cuenta que esta semana el Consejo General de Educación, les envió un aporte de 15.000 pesos "para la compra de alcohol, barbijos y elementos de bioseguridad para la pandemia".



Por otra parte, consultado sobre la última etapa del ciclo escolar, explicó que "estamos comenzando la primera semana con la recuperación de saberes con aquellos chicos que no han podido completar las actividades y con quienes no han tenido conectividad. Ha sido un año muy difícil, donde nos dimos cuenta que no todos somos iguales, que se ha hecho una división entre los chicos que tienen conectividad y los que no; un año en que una vez más los docentes sostuvieron la escuela pública y un año muy difícil también para los padres", puntualizó. Elonce.com