Médicos de Sanatorio La Entrerriana conmemoraron su día con un intenso aplauso

Los testimonios

Hoy como todos los 3 de diciembre se celebra el Día del Médico y este 2020, a diferencia de años anteriores, los encuentra en el centro de la escena por su condición de esenciales ante la pandemia por coronavirus que sorprendió al mundo entero.En reconocimiento a su trabajo, los profesionales del Sanatorio La Entrerriana de Paraná se tomaron un minuto de su tiempo para salir a la puerta de la institución de calle Buenos Aires y conmemorar su día bajo un intenso aplauso que se hizo escuchar, registróLa titular del sanatorio, Silvia D´Agostino, agradeció al cuerpo médico del sanatorio "porque demostró realmente lo que vale". "Todo el esfuerzo que hicieron, se pusieron al frente de todo, no pusieron peros, no hubo excusas, nadie trató de evadir las responsabilidades; sino que por el contrario se trabajó codo a codo y en equipo. Por eso merecen todas nuestras felicitaciones y reconocimientos", destacó la médica entre lágrimas."Esta pandemia permitió mostrarle a la sociedad el compromiso que tienen los médicos de la región y de todo el país. Este es un agradecimiento a todo el personal de salud, enfermeros, técnicos, laboratoristas", comentó el Dr. Claudio Santostefano."Está siendo una tarea durísima que viene mejorando, y que demuestra la vocación del médico. Esta pandemia demuestra que la medicina es una profesión en la que si no tenés vocación, no tenés frutos, no tenés resultados", evaluó el coordinador del servicio de Clínica Médica, Dr. Gustavo Colli."El 80% del servicio se contagió y se siguió trabajando como el primer día, como si no hubiese pasado nada", remarcó al agradecer el reconocimiento de la institución y la población que lo demuestra."Son tiempos difíciles, más de la mitad de los médicos de la guardia y los enfermeros nos contagiamos en algún momento y ahí fue donde se destacó el compañerismo para cubrir al que no podía", destacó el médico de guardia Dr. Juan Barreiro. "Al principio, hubo mucho temor a tener la enfermedad en algún momento", recordó el profesional al comentar que, junto a su familia, cursó la enfermedad con síntomas leves. "Pero hubo compañeros, incluido el jefe de la guardia, que estuvieron internados en terapia unos días; y eso fue una situación de incertidumbre y angustia por ver a nuestros compañeros internados. Afortunadamente todos salimos adelante", indicó.El Dr. Carlos Nasta, en tanto, recordó a los médicos de otros lugares que perdieron la vida a causa de la enfermedad. "A ellos va dedicado este reconocimiento tan especial", valoró."Es un día de mucho dolor porque colegas que han muerto, pero tenemos que seguir peleándola y tomar conciencia de lo que está pasando", coincidió el Dr. Roberto Quiren."Este año nos sentimos más médicos que nunca porque tuvimos que ponernos al frente de una pandemia que nadie esperaba", reconoció la Dra. Soledad Caram del servicio de Clínica Médica, y destacó el trabajo en equipo: "Nos enfermamos, tuvimos miedo y seguimos adelante sin claudicar en esta lucha diaria que aún tiene mucho por delante". También agradeció a la institución y a sus compañeros "porque de la unidad nace la fuerza y así quedó demostrado".Por su parte, la Dra. Laura Alcain resaltó el trabajo en equipo de todo el personal de la clínica "porque así se vivió en el día a día con la asistencia a cada paciente en particular". "Fue una experiencia nueva desde la revisación del paciente hasta la comunicación con sus familiares y si lo pudimos hacer bien fue gracias al trabajo interdisciplinario y en equipo", destacó.Tras salir de una cirugía, el Dr. Lino Sapetti comentó aque "este es un año muy triste para todo el personal de salud que la está pasando muy mal durante esta pandemia, tanto en el ámbito de salud como lo económico".Al manifestar su preocupación por la situación que atraviesa el personal de salud, reconoció que "la vocación es lo que nos mantiene en pie, porque siempre estamos al pie del cañón, desde el que limpia, el médico, enfermero, camillero, todos tenemos un compromiso muy importante"."Es una profesión muy linda y sacrificada y en este momento necesitamos a personal con vocación, con ganas de participar y trabajar", fundamentó al resaltar el compromiso de los "profesionales más jóvenes".Cada 3 de diciembre se celebra del Día del Médico en honor al médico cubano Juan Finley Borrés, (1833-1915), quien confirmó la teoría sobre la propagación de la fiebre amarilla.En nuestro país, el Colegio Médico de Córdoba se adhirió a la conmemoración en 1956, este hecho fue avalado por la Confederación Médica Argentina y el Gobierno Nacional de la República Argentina oficializó la fecha de la conmemoración por decreto.