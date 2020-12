Disidencias exigieron la renuncia de titular del área provincial de Diversidad

En el marco de las actividades organizadas por la, un grupo de jóvenes realizó una concentración frente a la sede del"Vinimos a reclamar frente al edificio donde funcionaría; no encontramos a la responsable ante la que queremos denunciar el maltrato a las diferentes identidades que recurrieron al área responsable de dar respuestas ante diferentes situaciones", explicó Macarena aacusó la trans y apuntó a, sentenció Macarena.Durante el reclamo frente al edificio de calle 25 de Junio 230, leyeron un documento que fue consensuado a través de la virtualidad durante el aislamiento, y según anticiparon, el mismo se replicará en las próximas intervenciones estipuladas para los próximos días. De hecho,"Las violencias que se ejercen hacia nosotres son muchas y los reclamos cada vez son más porque las personas responsables no hacen nada", argumentó una joven. Y continuó: "Nuestro lemaporque vivimos un colapso eco-sistémico a nivel mundial y las personas más vulneradas somos las disidencias, quienes primeros vamos a sufrir las consecuencias de esto"., y que no nos bloqueen los teléfonos cada vez que llamamos, como suele pasar", denunció.Por su parte, Iara Quiroga comentó que "con la pandemia se complicó el trabajo para las compañeras que no pudieron salir a ejercer, y las que no tenían ni para comer ahora directamente no tienen nada".porque la molestaban en un día familiar siendo que las compañeras necesitan comer y dormir, y que el Estado las escuche", argumentó la trans."Tenemos que salir a la calle a denunciar que las situaciones que vivimos, no solo el colapso sanitario por la pandemia de coronavirus y el ambiental por las quemas en los humedales, sino también cómo el FMI está digitando nuestra economía y eso significa más ajuste y menos presupuesto para las disidencias para garantizar cupos laborales, educación, salud y vivienda, además de expulsar a las iglesias de las instituciones públicas; el punto en común de todas las reivindicaciones son los gobiernos que no responden a las necesidades de nosotres. Denunciamos los gobiernos de Fernández, Bordet y Bahl para que empiecen a responder a las reivindicaciones que tenemos como grupo y como movimiento", detalló otro joven que integra la disidencia.