Ayudar Hace Bien 2020: "La magia de la solidaridad nos llena de esperanza"

Cómo ayudar

Cómo participar

Las donaciones que se piden son:

En la 16° edición, los beneficiarios son:

Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración. La pandemia modificó las formas. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda. La Asociación de trabajadores de la Sanidad Argentina (ATSA) como todos los años se suma a la jornada solidaria y colaborará con la distribución de las donaciones. La secretaria General de ATSA, Mariela Ponce contó que "nos llena de esperanza a todos, ayudar genera una magia y despierta sensaciones diferentes de solidaridad que tienen todos los entrerrianos". Además, aseguró que la solidaridad "nos involucra a todos. Este año la modalidad va a ser totalmente diferente, los que quieran donar los pueden realizar a través de los supermercados, habrá canastos sobre la mercadería". En este sentido, indicó que el sindicato será uno de los encargados en distribuir las donaciones de elementos de higiene a los establecimientos de salud, tanto públicos como privados. "Ser parte de la jornada solidaria, nos carga de energía, son acciones muy importantes para poder ayudar a los que en este momento no la están pasando bien, como lo es el sector de salud". Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan. Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos. El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias. El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar. *Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado) *Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar) *Lavandina *Jabón *Alcohol o sanitizantes *Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras) *Cooperadora del Hospital San Roque *Cooperadora del Hospital San Martín *Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)