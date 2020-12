Colegio de Abogados dice "Ayudar Hace Bien" y realizará una colecta interna

Colecta de Sangre

El colegio de abogados, se suma como todos los años a la jornada solidaria de. Este año, la solidaridad no se detiene en pandemia y exige un esfuerzo mayor para ayudar a los que le ponen el cuerpo para hacerle frente al coronavirus y salvar vidas."Establecimos dos puntos de colecta para los abogados que quieran ser parte. Uno es por calle Santa Fe y otro por calle Córdoba. Para los colegas que no se puedan acercar y quieran participar, habilitamos una cuenta bancaria para que transfieran dinero", expresó aAnalía Coria, presidente de la sección Paraná.Los interesados pueden entrar a la página del Colegio de Abogados y buscar los pasos a seguir. "Les pedimos que en el concepto pongan la palabra `´, así sabemos que ese dinero va a estar destinado a la compra de elementos de higiene", aclaró.En tanto, Amado Siede, vocal de la sección Paraná agregó que "creemos que la solidaridad es un valor que nos hermana a la sociedad. Este año queremos desmostarle nuestro apoyo al personal de salud, que están en la primera línea de la pandemia, y que no siempre cuentan con los elementos necesarios para hacerle frente".Además, el colegio realizará el próximo 10 de diciembre desde las 7:30 a 11 horas, una colecta de sangre."Está destinada para los colegas, pero también a la ciudadanía en general. Ese día estarán presente personal del Hospital San Martin para llevar adelante las extracciones", comentó.Asimismo, recordó los requisitos: "las personas deben ser mayor de edad y menores de 65 años, pueden desayunar sin lácteos y no deben tener tatuajes con una antigüedad menor a 1 año".La participación es sin inscripción previa.