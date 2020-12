Ayudar Hace Bien: "Entre todos podemos alivianar el trabajo de salud"

Mirta Gaitán, delegada del Básquet Femenino del Club Atlético San Agustín

Cómo ayudar

La edición 16º de la jornada solidaria Ayudar Hace Bien, este 2020, debido a la pandemia por coronavirus tendrá una emisión muy especial. Es que, si bien el aislamiento modificó las formas, la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene., rescata el testimonio de quienes son el corazón de esta jornada: vecinales, clubes, instituciones y cuentan cómo llevan adelante la gran jornada solidaria., expresó a: "Siempre estuvimos colaborando con El Once Por Todos, este año le pedimos a la gente que solidarice con la comunidad. Hay que cuidarnos, respetar el distanciamiento social y usar el tapaboca"."Hay que salir si es necesario, sino nos quedamos en nuestras casas. Nos tenemos que cuidar entre todos", dijo.Y agregó que "soy personal de salud y sabemos el esfuerzo que es estar al frente de la enfermedad".Por su parte, Rafael Gómez, "siempre colaboramos con las actividades solidarias, pero este año te pedimos que te quedes en tu casa. Entre todos podemos alivianar el trabajo del personal de salud"."Multipliquemos los gestos, ayudar hace bien", finalizó.Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.Cómo participarEl 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag #AyudarHaceBien2020, o al Whatsapp 343 5 05 48 74, y sé parte a esta movida solidaria.que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.