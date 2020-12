Por las lluvias, vecinos del Barrio El Perejil sufren inundaciones y desbordes

Por las precipitaciones que se produjeron durante el fin de semana y este miércoles, una vecina del Barrio El Perejil reclama una solución, ya que cada vez que llueve se le rebalsa el baño y se le inunda la casa.



"El sábado se me inundó la casa, el baño está destrozado. Con la tormenta de hoy, se rebalso el pozo del baño, y se me inundó todo con materia fecal", expresó a Elonce TV una vecina.



"Tuve que pedir colaboración, porque vivo con una amiga y sus dos hijas y yo tengo dos nenas más. Cuando se pone lindo, ponemos un ventilar para que se sequen las cosas, pero se me mojo los colchones, muebles y ropa", dijo.



Y agregó que "fui a defensa civil a pedir un toldo, pero todavía no llegó, queremos tapar el techo porque me entra agua por los costados. El baño esta rebalsado".



Al respecto señaló que "varios vecinos de la zona están en las mismas condiciones, necesitamos una solución".