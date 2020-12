Ayudar Hace Bien 2020: La labor diaria del personal de salud mental en pandemia

Multipliquemos los gestos

Hoy más que nunca ayudemos a quienes no cuidan. Daniela Páez, contó acómo cambio el ritmo de atención y contención en salud mental en pandemia."En marzo me desempeñaba como supervisora de enfermería en el Hospital Escuela de Salud Mental, al principio hubo mucha incertidumbre, pero fue un momento de mucho trabajo y de unir esfuerzos. La pandemia también llegó al hospital, no solamente a los grandes nosocomios, si bien tiene otras características, también nos tuvimos que preparar para afrontar la enfermedad", expresó."Las primeras semanas, se hablaba de readecuar el trabajo y la demanda en hospitales generales. En nuestro nosocomio, tuvimos que ver como podíamos adaptar el espacio a esta nueva realidad. Comenzamos a trabajar de manera remota, en donde se atendio a los pacientes por video llamadas", dijo.Y agregó que "se creó un servicio de guardia que atendía las 24 horas, se habilitó un consultorio de observación para que no ingrese directamente a la sala de intervención. Adaptamos muchas cosas a la virtualidad y nos acompañamos mutuamente".Al ser consultada sobre el estado del personal de salud, Páez señaló que "estamos muy cansados, en este tiempo se dio un desgaste muy marcado, tanto en lo físico como en lo emocional. El estar en un lugar marcado por la incertidumbre, la exposición y el miedo, fue algo muy fuerte, no es fácil lidiar con esto".Si bien "tuvimos un respiro, luego se dio un incremento de casos y el personal de salud comenzó a contagiarse".Al finalizar, remarcó que "para acompañar las medidas de quedarnos en casa y cuidarnos, es necesario que llamen por teléfonos a los seres queridos. Hay que hacernos presente a través de la virtualidad, hay personas que no la están pasando bien y es de mucha ayuda que ellos se sientan queridos y acompañados".¿Cómo ayudar?Te invitamos a seguir cuidándonos, manteniendo las medidas de prevención, para entre todos ganarle al virus.El próximo 7 y 8 de diciembre, en supermercados identificados, te invitamos a que dones de tu compra y coloques en los "carritos solidarios".*Supermercado Fontana, ubicado en Av. Churruarín 1932*La Peruana, ubicada en Av. Francisco Ramírez 2134,*El Mundo, ubicado en Fraternidad 174*Vea, ubicado en Av. Almafuerte 1670*Coto, ubicado en Juan Pirán 801*Carrefour, ubicado en Hipólito Yrigoyen 223*Carrefour, ubicado en Santos Domínguez 808*Carrefour, ubicado en San Juan 609*Carrefour, ubicado en Av. de las Américas 1731*Carrefour, ubicado en Uruguay 35*Carrefour, ubicado en Gral, Jose Maria Paz 1303*Carrefour, ubicado en Calle México 404*Carrefour, ubicado en Santa Fe 606*Carrefour, ubicado en Don Bosco y Suipacha*Changomás, ubicado en Blas Parera 1152*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)El día del vecino solidario, celebraremosHagamos que todo este esfuerzo se transforme en alegría.La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.