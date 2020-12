El infaltable de la mesa navideña: ¿Cuánto cuesta un pan dulce?

Se acercan las fiestas y el pan dulce es uno de los clásicos que no pueden faltar en las mesas navideñas y de fin de año. Los costos varían según con que esté preparado, frutas abrillantadas, nueces y chips de chocolates son los más pedidos."Elaboramos un pan dulce artesanal, por cada kilo de harina, le agregamos un kilo de frutas, que está repartido entre frutos secos, pasas de uvas y frutas abrillantadas. Cuenta con nueces, avellanas y algo de maní.", dijo a, el dueño de la panadería La Unión de Paraná.Consultado sobre los valores de la materia prima, dijo que "hubo un incremento, un kilo de nuez hoy cuesta 800 pesos y en 2019 salía como caro 450 pesos, casi el doble. El año pasado vendíamos el pan dulce a 600 pesos el kilo, ahora tendríamos que hablar de 1.200 pero no podemos comercializarlo a ese precio"."A la hora de comprar un producto las personas miden los precios con el bolsillo, hay pan dulce desde 350 pesos en algunos lugares, pero no es la misma calidad"."Hace tres semanas que estamos haciendo y de a poco se está moviendo, de todos modos, no es igual que el año pasado", mencionó.Y agregó: "Ahora lo estamos haciendo en placas al pan dulce para venderlos por porciones. En los próximos días vamos a hacer un paneton de 800 gramos"Consultado sobre el precio de budines dijo que "cuesta 120 pesos cada uno; son de vainilla, limón o chips de chocolates"."Pasó algo raro del budín, antes solo se consumía para las fiestas, pero ahora es todo el año", aseguró.En relación al resto de la panificación dijo que "el kilo de galleta estos 140 pesos y el pan 120 pesos. Medialunas, suizos, facturas, saboraizados, están 360 pesos el kilo".En cuanto al comportamiento de los clientes dijo que "llevan según lo que tienen en el bolsillo, ya no existe más las personas que compraban por kilo. Hay veces que nos piden 20 pesos de bizcochos, pero es muy poquito".Consultado sobre la situación del rubro dijo que "las personas no tienen dinero, muchas sucursales de panaderías cerraron sus puertas. En nuestro caso, nosotros vivimos del movimiento del centro y si las personas no se acercan hasta acá no tenemos ventas".