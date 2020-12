UTA se declaró "en alerta" por la falta de pago de salarios

UTA se declaró "en alerta" ante la falta de pago de los salarios. Así lo confirmó Sergio Groh, Secretario Gremial, en diálogo con Elonce TV.



Explicó que "declaramos esto debido a la deuda que la empresa mantiene con los trabajadores. Todavía no se terminaron de cobrar las deudas de octubre y ya estamos en diciembre. Esto no es nuevo. Esta situación no da para más. La situación que pasan los trabajadores del transporte, mucho más en pandemia, es demasiado. Somos pacientes, esperamos, pero todo tiene su límite".



"Sabemos que los trabajadores cobran el sueldo con los subsidios nacionales y provinciales, pero al margen de esto la situación no da para más. Ya no se puede comprar lo básico que uno necesita para sostener a su familia", dijo.



Aseguró que "esperaremos hasta este miércoles a las 18. Si no abonan lo que resta del sueldo de octubre y 15 mil pesos a cuenta de la paritaria que se cerró el viernes, nosotros vamos a llevar adelante una retención de servicio. Luego resolveremos la quita de servicio".



"Estos días se debe cobrar noviembre y esa es nuestra preocupación. La empresa nos tiene que pagar el sueldo. Se viene también el aguinaldo", remarcó.



Además, señaló que "hablamos todos los días con gobierno provincial, con la empresa o con la municipalidad. Hasta ahora no tuvimos respuestas a nuestro pedido. No se puede vivir de esta forma". Elonce.com