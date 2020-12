Propuesta Solidaria realizará una venta de empanadas para viajar a Chaco

La Fundación Propuesta Solidaria ya se prepara para realizar un nuevo viaje a El Impenetrable, en Chaco, para llevar ayuda a la comunidad wichi del Paraje El Techat. Con el objetivo de juntar fondos este 13 de diciembre realizarán una venta de empanadas y el 19, harán una Feria Americana, en el Barrio Paraná V, al lado del Hospital Illia.



"Seguimos activos y realizando ferias para recaudar fondos para una próxima misión. Todavía no tenemos una fecha definida, pero nos estamos preparando", expresó a Elonce TV Analia Fabrega de Fundación Propuesta Solidaria.



Sobre la situación actual de El Impenetrable, en Chaco, contó que "estamos tranquilos porque allá están asistidos, le están poniendo agua y la municipalidad de Miraflores se está haciendo cargo de todos los parajes. Por suerte, no hubo muchos casos de covid-19, solo dos y fueron aislados correctamente".



"Estamos en continuo contacto con el cacique, y por suerte, la gente le sigue haciendo llegar recurso, pero lamentablemente no es suficiente para que vivan dignamente. Pero lo importante es que le están colocando el agua", reiteró.



La fundación, tiene pensado realizar una nueva misión cuando finalice la crisis sanitaria por el Covid-19. Por ese motivo ya se están preparando.



El próximo 13 de diciembre harán una venta de empanadas de carne dulces y saladas a beneficio de la fundación.

"Las docenas tienen un costo de 350 pesos y se retiraran, ese mismo domingo a las 12 horas, en calle Zuñiga 876", dijo. Y agregó que "esperamos poder llegar al objetivo de todos los años. Queremos viajar y poder asistir a las personas del Impenetrable Chaco con alimentos".



Para encargar las docenas se pueden comunicar al 3434 055 341/343 4 231 349. También, enviando un mensaje privado al Facebook de la fundación: Fundación Propuesta Solidaria.



Feria Americana



A su vez, están organizando una feria americana, en el barrio Paraná V al lado del Hospital Illia, el próximo sábado 19/12 de 9 a 18.30.



En ese sentido, Analía comentó que "vamos vender juguetes, calzando, ropa, plantas. El voluntariado, estuvo trabajando para ofrecerle a las personas una variedad de cosas y todas lindas".