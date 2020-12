Ayudar Hace Bien 2020: "Desde casa ayudamos a quienes dan la vida por nosotros"

Video: Ayudar Hace 2020: "Desde casa ayudamos a quienes dan la vida por nosotros"

Este 8 de diciembre se realizará la 16º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.La pandemia modificó las formas, pero la solidaridad y entrega hacia los demás no se detiene. Este año, quienes cuidan de la salud de todos, necesitan de tu ayuda., rescata el testimonio de quienes son el corazón de esta jornada: vecinales, clubes, instituciones y cuentan cómo llevan adelante la gran jornada solidaria.Martín Apaldeti es calecitero, hace muchos años que forma parte de la jornada solidaria y realtó que "este año no vamos a poder teñir la plaza de rojo como estábamos acostumbrados, pero colaboramos desde casa; ayudando al personal de salud que están dando su vida por todos nosotros".Ainara es la payasa Puflito y expresó que " esta edición va a ser diferente porque no vamos a poder estar en la gran fiesta que se hacía, pero nos vamos a cuidar todos desde nuestra casa. La alegría no se detiene".En tanto, Eduardo el payaso Pototo, contó que hace 16 años que participa de la jornada solidaria y recordó que "la alegría siempre está, este año hay que acompañar al personal de salud que siempre no cuida".Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.