Afiliado a PAMI pide que le garanticen prestaciones ordenadas por fallo judicial

Ricardo Maestro exige a PAMI que cumpla con el fallo judicial que obliga a la obra social a cubrir su tratamiento médico multidisciplinario, acompañantes terapéuticos durante las 24 horas del día, durante los 365 días del año y una silla de ruedas motorizada.El hombre atraviesa por un complejo estado de salud, ve de un solo ojo y tiene sus dos piernas amputadas. En 2014 presentó un recurso de amparo contra PAMI, el que resultó a su favor, pero la obra social -según denuncia Maestro- no garantiza las prestaciones a la que está obligada."Hace seis meses que PAMI no me reintegra lo que pago a mis acompañantes terapéuticas, las que tengo gracias a un recurso que interpuse en el Juzgado Federal, y ayer, las cuidadoras ya renunciaron porque no tengo para pagarles", contó Maestro a"La obra social no se ocupa de buscar a las cuidadoras ni acompañantes terapéuticas, siendo que cuenta con asistentes sociales para esa tarea", acusó el hombre al revelar que a la asistente social "hace seis años que no la veo ni en la sopa"."La asistente social se dedicó a buscar todos los elementos que pudieran interponerse para el cumplimiento de PAMI y así nunca pude hacer saber a la obra social cual era mi situación, y menos que me consiguiera los acompañantes terapéuticos", apuntó Maestro."Cuando fui a PAMI con el amparo en la mano, la asistente social me increpó y me dijo `de acá en más, todo lo que te ocurra será culpa tuya por haber judicializado el reclamo´. Y así fue, después de eso, empezaron a salir todas las cosas mal", explicó al lamentar que nunca pudo exponer su situación ante el responsable local de la obra social nacional.