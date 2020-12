Hubo incidentes en nuevo intento de desalojo a manteros de Peatonal San Martín

Se realizó este martes un nuevo operativo policial y municipal para desalojar a los manteros apostados sobre Peatonal San Martín en Paraná. Durante la intervención, se registraron forcejeos entre una de las mujeres que vende medias y un efectivo policial. Hubo denuncias cruzadas tras el hecho."Tiré la mercadería para poder trabajar cuando vino el policía a querer sacarme la mercadería; le dije que no, pero me tomó de los brazos, me los hizo para atrás y me cacheteó", contó Micaela aLa mujer, que se dedica a la venta de medias, aseguró que "hace años trabaja sobre la Peatonal y apuntó: "Estoy cansada que me saquen la mercadería"."Quieren llevarme presa, siendo que un policía hombre me golpeó a mí y tengo el brazo moreteado", denunció la ambulante."El policía la agarró de atrás y ahora ella está toda marcada en los brazos; también le pegó un par de cachetazos y hubo muchas personas que lo vieron", aseguró otro vendedor, Federico Cherry al reprochar que los inspectores municipales "se llevaron la mercadería".

"Pedimos que nos dejen trabajar"

"No nos dejan desplegar la mercadería, pero pedimos que nos dejen vender caminando, con la mercadería en la mano, como se permite en todo el país", agregó el hombre."Hace más de diez años que soy vendedor ambulante y esto es un atropello porque no nos dejan vender ni como ambulantes y nos quitan la mercadería. Nos dicen que nos buscan una solución, pero todavía no la vemos", sumó otro de los vendedores, Héctor Rodríguez.Por su parte, el coordinador de la secretaria Legal y Administrativa de la Municipalidad de Paraná, Ezequiel Gutiérrez, explicóque los operativos para desalojar a manteros y vendedores ambulantes se realizan en coordinación con inspectores de la dirección de Control Urbano con competencia sobre Peatonal San Martín."Fue un operativo rutinario que se hace durante todo el año y que en este último tiempo se ha violentado y ha elevado el nivel de los manteros que oponen una resistencia violenta al cumplimiento de la normativa vigente", explicó el municipal al aclarar que "son cuatro o cinco vendedores ambulantes los que resisten al cumplimiento de la normativa vigente".En la oportunidad, Gutiérrez aclaró que "en ningún momento la Policía intentó maltratar a nadie, sino que la chica se violentó durante el procedimiento" y según dio cuenta, "hay videos" que respaldan sus declaraciones."El policía solo la retuvo; en ningún momento hubo un acto de violencia. De hecho, ella le propinó golpes al efectivo y éste tuvo que retenerla", indicó el municipal al remarcar que "no hubo abuso de poder".Gutiérrez adelantó que radicará una nueva denuncia por las amenazadas que recibe de parte de los vendedores. "Las instancias de diálogo con los vendedores ya se agotaron, pero parece que no lo quieren entender. No está permitida la venta de ningún elemento ni en Peatonal ni en ningún espacio público porque la ordenanza solo permite vender globos y garrapiñadas", explicó.