Proponen la reactivación del registro de bicicletas por el aumento de robos

Al Concejo Deliberante de Paraná ingresó un proyecto de ordenanza que propicia modificaciones en la Ordenanza N° 5.564 de Registro y Empadronamiento de Bicicletas, que data de 1970."Ante el alto grado de delictuosidad con el robo de bicicletas, y tras una reunión que tuvimos con el jefe de la división Robos y Hurtos de la Policía de Entre Ríos, Carlos Schmunk, que nos comentó que en Gualeguaychú hay una ordenanza, este registro sería como una medida de seguridad para tener un mayor control de las bicicletas y facilitaría a la Policía identificar rápidamente si el que portaba la bicicleta era el propietario o no", explicó ael concejal de Juntos por el Cambio, Francisco Avero, autor de la iniciativa."El Registro y Empadronamiento de bicicletas permitirá implementar una base de datos de propietarios y bicicletas que permita la individualización de los rodados para facilitar su identificación en el caso de su recuperación por las fuerzas de seguridad, entorpecer la reintroducción al mercado de los rodados que hubieran sido sustraídos a sus legítimos dueños y permitir a compradores de bicicletas usadas conocer el origen de las bicicletas que planean adquirir, entre otros", plantea el proyecto de ordenanza que fue girado para su tratamiento y análisis en comisiones.Según planteó el concejal durante la sesión, la idea es habilitar la reglamentación más adecuada al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través de una APP o código QR, se pueda testimoniar la titularidad, favoreciendo así los controles y la detección de unidades que fueron sustraídas."Será para que la Policía pueda identificar rápidamente quién es el propietario de la bicicleta, lo que, sumado al número del cuadro del rodado, se facilitaría la identificación del propietario", argumentó el edil.En la oportunidad, Avero aclaró que el registro "no tiene un fin recaudatorio, no se crea una nueva tasa para empadronar ni se cobrará el patentamiento; sino que es una medida de seguridad que puede implementar el Municipio en colaboración con la Policía".Añade la norma que cada vehículo que se registre la matrícula debe ser fijada en forma visible para su reconocimiento. La forma de realizar la matriculación en la bicicleta deberá ser establecida por la autoridad de aplicación, que establece a la Secretaría de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano o la que en el futuro la reemplace.Finalmente, se propone modificar el artículo 6, que pena y multa a los incumplimientos de la ordenanza de empadronamiento: la redacción de 1970 disponía con multa de 10 a 50 pesos, por no haber hecho la declaración; y por 50 a 100 pesos (de la vieja moneda nacional) a infracciones como no colocar en lugar visible del rodado, la chapa y su número; o por no haber denunciado la transferencia de propiedad.La nueva norma propone una nueva redacción: Las infracciones a las disposiciones de esta ordenanza y normas complementarias, reglamentarias o que se dicten en virtud de sus disposiciones se sancionarán de la siguiente manera: 1º infracción: con multa de 2 a 10 Unidades Fiscales (UF).; 2º y siguientes infracciones con multa de 5 UF a 15 UF. Cada UF tiene hoy un valor de 58,72 pesos.