El pez en el rulo del túnel: una obra de arte que su creador mantiene "a pulmón"

A principios de este año, sorprendió el dibujo de un pez en un talud del acceso al Túnel Subfluvia l. Fueron algunas jornadas de intriga, hasta que reveló quien era el autor de tamaña obra da arte. En enero pasado, Esteban Caridad contó a este medio que un día decidió "romper con la rutina" y se le ocurrió hacer esto. Sin embargo, los mensajes de aprobación y felicitaciones se siguen multiplicando hasta hoy.Y en este primer día de diciembre,encontró a Caridad trabajando con su bordeadora en el mantenimiento de esta obra de arte.", comenzó contando. Y continuó: "En esto se conjugan muchísimos valores familiares y de educación. No estoy acostumbrado a las cámaras, pero si algo representa".Relató que "trabajaba en la arena, en la playa. Y desde niño dibujaba y hacía figuras con arcilla".Respecto a lo que hacía en la playa, reconoció que "veía que la gente lo pisaba y eso me generaba más angustia. Había como una movida burlona, lo que me generaba tristeza. Paulatinamente fui buscando otro soporte que no pudiera ser dañado, porque el arte efímero está hecho para que la naturaleza lo degrade y no la gente"."Esto es medianamente indestructible", destacó, aunque aseveró que. Espero que siga así con mi trabajo y el apoyo de la gente".Manifestó que "desde un principio venía a romper la rutina y como a la gente le ha gustado, se ha transformado en algo de casi todos los días. Cuando los cortes de pasto que hago me permiten juntar dinero para la nafta y dispongo de tiempo, más allá del que trabajo para sobrevivir, vengo", explicó, pero reconoció queSobre como hizo en tiempos de cuarentena, Caridad reconoció que "este año estuve medio rebelde, porque lo he sostenido en tiempo de pandemia. Vengo acá y me siento bien. En vez de quedarme encerrado, venía acá a hacer algo. He venido peleando como un Llanero Solitario"."Es todo un proceso. Mi ciudad y mi gente es todo un combo. Con la revuelta de este pez, me di cuenta que les gusta y lo mantengo", definió, a la vez que contó que "