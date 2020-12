Aún no hay fechas para la vuelta del transporte interurbano Paraná-Santa Fe

A partir de este martes se reactivó en más del 60% el transporte interurbano en Entre Ríos, y estaba prevista la llegada de 25 colectivos a la capital entrerriana. "Pero todavía no hay fecha para salidas a Santa Fe, ni otras provincias", comunicaron adesde la oficina de Informes de la Terminal de ómnibus de Paraná."Son servicios nacionales que están autorizados desde hace seis semanas, y las empresas están solicitando el trámite para la habilitación de sus frecuencias, las que se permiten hasta un 30% de cada una de ellas", informó el secretario provincial de Transporte, Néstor Landra en relación al transporte interurbano Paraná-Santa Fe.la responsable de Informes de la Terminal de ómnibus de Paraná, Daniela Álvarez.Al confirmar que "por ahora no hay fechas para las salidas de colectivos interprovinciales", Álvarez detalló que "las empresas comunican sus horarios"."Este martes salió un micro de la empresa San Vicente que viaja a Federal, Bovril, Cerrito y María Grande; y a partir del 3 se habilitarían los que van a Diamante", comentó Álvarez.Ante la incertidumbre que reina entre los usuarios del servicio por la no publicación de los horarios, recomendó "llamar a Informes de la Terminal o a las boleterías de cada una de las empresas, y pidió paciencia porque las líneas están saturadas". El teléfono es (0343) 4221282.Asimismo, comentó que "aún no hay consultas por destinos turísticos".