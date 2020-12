Pedido por actos de colación: "Los directivos deben elevar las solicitudes"

Recomendaciones para la realización del acto de colación de finalización del nivel

Para la modalidad presencial se deberán cumplir los siguientes requisitos:

El Consejo General de Educación (CGE) dictó la Resolución Nº 2909, donde establece una serie de recomendaciones para que se realicen los actos de colación virtuales o presenciales en diciembre o febrero. Al respecto, la directora de la Departamental de Escuelas de Paraná Aldea Ramírez, indicó aque "las escuelas son las que elevan las solicitudes con los protocolos, se interviene junto con los COES locales y vemos si dar a aprobación a estos pedidos"."Los directivos no pueden demorarse en enviar toda la documentación, porque hay que tener en cuenta que las actividades en las escuelas son hasta el 16 de diciembre", resaltó.Sobre estas cuestiones señaló que "además el CGE planteó que se realice un acto de colación por división, reducir al mínimo la presencia de familiares en el evento y la presencia de docentes".A través de una resolución, el CGE detalló que las colaciones podrán organizarse durante diciembre o febrero de 2021 y podrán ser presenciales o virtuales. La decisión de la realización del acto estará a cargo del equipo directivo de cada institución, previa consulta con la Dirección Departamental de Escuelas, quien definirá en base a la situación epidemiológica imperante en el período requerido, al asesoramiento del COES local y el estricto cumplimiento de las condiciones físicas y de seguridad.: en la invitación que se realice a los participantes se especificará la obligatoriedad del uso de tapabocas, lavado de manos, uso de alcohol diluido o en gel y distanciamiento mínimo de dos metros.: se seleccionarán lugares al aire libre como patios, canchas abiertas, calle frente al edificio, espacios públicos de la localidad, parques y/o plazas.: se sugiere la implementación de varios accesos para evitar aglomeración de personas en las áreas de espera. Cada ingreso/egreso estará delimitado por filas para cumplir con las pautas de distanciamiento mínimo de dos metros entre personas. Los asistentes estarán detallados en una lista de invitados para controlar el ingreso.: en los accesos se señalará e indicará visiblemente la disposición del lugar, la circulación de las personas y los sanitarios.: los asistentes deberán entregar una planilla provista por la escuela, con carácter de Declaración Jurada referida al control de los síntomas más característicos durante las últimas 24 horas: fiebre superior o igual a 37.5 grados, pérdida de olfato y/o gusto, tos seca, dolor muscular, dificultad respiratoria, dolor de cabeza, si estuvo en contacto con alguien diagnosticado con COVID-19 o si estuvo en contacto cercano con alguien con síntomas de COVID-19. La persona podrá ingresar al acto únicamente en caso de que todas las respuestas sean negativas.: deberán tener todos los elementos de higiene necesarios (jabón, papel absorbente, papel higiénico y alcohol en gel) y la presencia de personal que se encargue de la higienización permanentemente.: dependerá de la cantidad de egresados y del lugar seleccionado, con la presencia de hasta dos familiares por estudiante, que estarán individualizados en la lista de invitados. La participación del personal docente será mínima, prioritariamente un directivo, docentes de los egresados, personal colaborador (preceptor/tutor) y de servicios auxiliares. Si los egresados pertenecen a varias divisiones, el acto podrá realizarse en días u horarios diferentes.: una hora como máximo.: serán portadas por los estudiantes que fueron designados en diciembre de 2019, respetando así los derechos adquiridos en el marco del Decreto Nº 2390/01 del Gobierno de Entre Ríos.los abanderados y escoltas para el año 2021 serán nombrados pero no se realizará el procedimiento oficial de cambio de banderas a fines de evitar el agrupamiento de personas. Los abanderados 2020 se retirarán portando el símbolo patrio luego del Himno Nacional Argentino y la Marcha de Entre Ríos, para compartir el acto con el resto de sus compañeros.: teniendo en cuenta que durante 2020 no se presentó una calificación que permitiera establecer un promedio numérico para cada estudiante, se procederá a promediar los años de escolarización del nivel hasta 2019, inclusive, para establecer un orden. Dicho orden se definirá además, teniendo en cuenta que todos los espacios curriculares correspondientes al año 2020 estén aprobados al momento de la designación.: se realizará evitando el contacto físico.: cada estudiante recibirá todas sus distinciones juntas para evitar circulación innecesaria.: el público deberá mantener el distanciamiento mínimo de dos metros entre sí, ubicándose de manera individual o grupal. Para ello se dispondrán sillas individuales separadas para todos los asistentes.: de uso obligatorio durante todo el acto, con cobertura completa de nariz, boca y mentón.