A los 87 años, falleció Ofelia "Tochi" Eymann

Este lunes 30 de noviembre se produjo el lamentable deceso de Ofelia Iris "Tochi" Eymann, quien había cumplido 87 años el pasado 19 de noviembre.La escritora oriunda de Viale, era abogada, actriz y hacía unos 20 años, había redescubierto su pasión por la escritura, publicando los libros "A la siesta, la vuelta manzana"; "El carozo y el caracol" (junto a Federico Celecia), "Pedaleando historias", "Perfiles de muñecas" y "El que existe es el diablo", los cuales le valieron el reconocimiento de la comunidad literaria de la región. También escribió la obra de teatro "La luna llena".Desde el Casal de Catalunya de Paraná, lamentaron el fallecimiento de su "socia y amiga" y expresaron: "Tochi querida allá en lo alto estarán preparando tu escenario, nos queda tu alegría, tu histrionismo, tus poemas y tus gratos relatos. Descansa en Paz".Su última obra de cuentos y relatos titulada "El que existe es el diablo", fue presentada en el año 2018 en el Centro Cultural "La Hendija". Sobre el mismo, Tochi dijo en ese entonces en una entrevista en Elonce TV : "Me fui dando cuenta de que el 'maligno' era un personaje que aparecía en todos, coincide con que en este momento el Papa ha dicho que no existe más el infierno, así que me dije, qué buen título (El que existe es el Diablo), porque de él no dijo nada, así que el que quedó suelto por ahí es el demonio. Y quedó dando vueltas en mis cuentos un diablito".Para recodarla, compartimos una nota realizada en julio de 2011, donde contaba su pasión por el teatro y cómo surgió su inclinación por la escritura: