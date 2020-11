Victoria, integrante del Grupo Scout José Urquiza,

Video: Ayudar Hace Bien 2020: "Hoy la solidaridad es mantener distancia"

Este 8 de diciembre se realizará la 16º edición de Ayudar Hace Bien. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración., rescata el testimonio de quienes son el corazón de esta jornada: vecinales, clubes, instituciones y comentan como llevan adelante Ayudar Hace Bien.dijo a"Hace 16 años, el grupo colabora con la jornada solidaria. Este año no podemos estar presente, pero vamos a colaborar de otra manera, por ejemplo: No propiciar los encuentros".Valentín, otra integrante del grupo agregó que "hoy la solidaridad es mantener distancia". Por su parte, Glenda dijo que "hay que lavarse las manos y cuidar a los demás".En tanto, Eduardo señaló que "este año tan especial, tenemos que cuidar a los que nos cuidan".Julio Ruberto, un transportista expresó que "durante todos los años del Once Por todo me dedique a transportar mercadería hacia la Sala Mayo. Este año, es diferente y necesitamos de tu ayuda".Luis, compañero de Julio, remarcó que "esta vez nos quedamos en casa y vamos a honrar a nuestros médicos".Al finalizar, Graciela una colaboradora, dijo que "este año es especial, te pedimos que te cuides, porque ayudar hace bien".Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Además, se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.El mismo 8 de diciembre, habrá supermercados que tendrán habilitados carritos solidarios identificados con la campaña, donde los vecinos podrán donar.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtag, y sé parte a esta movida solidaria.