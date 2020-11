Se realizó "la marcha de la gorra" en Paraná para denunciar "represión policial"

Se realizó la primera "marcha de la gorra" este lunes en Paraná; fue en plaza Sáenz Peña donde se montó un pequeño recital y una exposición de talleres de quienes integran la Red Puentes."La Red Puentes es un dispositivo que trabaja con personas en situación de calle, que aborda los consumos problemáticos, y hoy decidimos hacer la primera marcha de la gorra en Paraná porque la situación del ASPO dejó en evidencia que se agudizó la violencia institucional en la ciudad. A las personas en situación de calle que no tenían dónde hacer la cuarentena dormían en la calle, la Policía los levantaba y los golpeaba; y en los barrios, la Policía desalojó a los que querían armar su ranchada de manera precaria", argumentó aDaniela del Movimiento Popular La Dignidad.

"Para visibilizar lo que pasa en Paraná en materia de represión policial"

"Se nombró la marcha de la gorra porque es una identidad, ya que los compañeros utilizan viseras y muchas veces la represión policial apunta a un estereotipo construido a través de los medios de comunicación", apuntó al aclarar que "los pibes usan visera y se visten con ropa deportiva porque eso es parte de una cultura, pero se estigmatiza muchísimo a esas identidades"."Nuestra ropa, nuestros trabajos, nuestros barrios, no son delito; son formas de vivir", sentenció y aclaró que la concentración fue "para visibilizar lo que pasa en Paraná en materia de represión policial"."En los barrios la Policía se mete a la casa de los vecinos, sin autorización", apuntó una vecina de barrio El Pozo, el que, según denunció: "Es muy marginado por el personal de la comisaría sexta"."A los que tienen puestos en la calle, se los sacan; y a los grupos de cartoneros tampoco los dejan trabajar en la calle", denunció la mujer que es integrante del MST.Pablo, que acompaña a los cartoneros "que día a día recorren las calles de la ciudad para levantar basura para reciclar", advirtió que "ellos sufren el abuso y la intimidación policial que les produce mucho miedo"."La semana pasada los retiraron del centro, los expulsaron, no les permitieron realizar su trabajo con frases como `ustedes no son de acá, no pertenecen al centro´ en una clara acción de violencia institucional por portación de rostro, su forma de vestir y el trabajo que realizan", alertó el joven."El oficio de cartonero no es delito, andar en carro no es delito, vivir en un barrio popular no es delito, tener la piel oscura no es delito", sentenció.Por su parte, Alejandra, mamá de Gabriel Gusmán, el joven asesinado por una bala policial, insistió para que fiscales "llamen a indagatoria a los policías". "Hay audios de estos policías cuando les dicen a sus esposas `lo maté, lo maté´ y otras pruebas más que los comprometen", apuntó.