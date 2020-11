Aclaran qué certificados sirven para realizar los trámites de defunción

Paraná Extravió DNI de su padre fallecido y pide ayuda para recuperarlo para trámites

Horacio Itria falleció este domingo a causa de "una complicación en sus pulmones". Su hija, Yamila, extravió su documentación y pidió ayuda a Elonce para recuperar el DNI de su padre fallecido "para poder continuar los trámites necesarios para la entrega y traslado del cuerpo", a raíz de esta problemática, desde el Registro Civil de la provincia aclararon cuales son las constancias que se pueden utilizar para realizar actas de defunción.Durante esta mañana, la hija del hombre fallecido pudo terminar de realizar los trámites para la entrega y traslado del cuerpo.que "tomamos intervención sobre lo que se les requería a la familia del fallecido y se pudo solucionar el inconveniente".Explicó que en el caso de las defunciones la ley prevé otras opciones además del DNI, como "la toma de las huellas dactilares, a través de la Dirección de Criminalística; declaración de dos testigos que den cuenta la identidad persona que falleció, documentos de identidad anteriores, etc. Todo esto debe ser acompañado de una exposición policial".A su vez, aclaró que " en el momento de la defunción no es necesario que se presente el último DNI vigente, se puede ir con cualquier documento que acredite la identidad".Sobre que oficializó el nuevo Documento Nacional de Identidad que incluye una actualización que incorpora la plataforma bicontinental al mapa del territorio nacional, la titular del Registro dijo que "se emitió un comunicado sobre el nuevo diseño que se van a imprimir y cuentan con nuevas medidas de seguridad"., sino que paulatinamente se irán actualizando a través de los diferentes trámites que las personas realicen", indicó.Y contó: "El costo sigue siendo de 300 pesos y se debe pedir turno para realizarlo".Sobre el trabajo que vienen realizando el pandemia dijo que "tenemos un balance positivo, pudimos realizar este servicio sin interrupciones".Al finalizar, Aizicovich resaltó que para cualquier duda los ciudadanos pueden ingresar al sitio www.entrerios.gov.ar/registrocivil y ver costos de trámites, requisitos, etc.