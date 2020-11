Estudiantes secundarios pidieron por la colación: "Queremos un último acto"

Estudiantes del último año de la secundaria de Paraná, Colonia Avellaneda y San Benito, se manifestaron frente a la Dirección Departamental Escuelas para pedir que se les permita realizar el acto de colación. Ellos armaron un documento, se lo presentaron a las autoridades y esperan que se los aprueben.Cabe recordar que la semana anterior, se manifestaron un grupo de estudiantes de la Escuela del Centenario solicitando el mismo permiso."Reclamamos por el derecho de la colación, queremos un acto digno. Pasamos un año muy malo y esperamos que nos dejen realizarlo. Así como nos esforzamos y soportamos todo esto, nos merecemos tener un acto de fin de año", dijo Nahuel, un estudiante de una escuela de San Benito, aEn cuanto a las condiciones edilicias, señaló que "contamos con un patio, y pedimos que se realice el acto afuera en calle, para que los padres y estudiantes estén separados. La escuela se negó hacerla en diciembre, ya que argumentaron no tener en condiciones, somos 50 estudiantes entre los dos turnos".Por su parte, Camila otra estudiante, dijo que "en la resolución que emitió el CGE expresa que la colación se puede hacer en espacios abiertos, pero las autoridades de la escuela no nos dejan hacerla porque argumentan que el establecimiento está en refacción y no cuentan con todos los requisitos que solicita el CGE".En tanto, una estudiante de la Escuela Justo José de Urquiza, apuntó que "solo pedimos un último acto para nosotros. Solicitamos que se hagan dos colaciones, una para el turno mañana y otro para el de la tarde, pero solo nos ignoran".Sobre la posibilidad de realizar la colación en febrero, la estudiante dijo que "no queremos eso, porque para esa fecha ya todos vamos a estar con otras actividades".