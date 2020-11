Recuperado de leucemia impulsa colecta de sangre en un hotel de Paraná

Una historia de vida puede ser el inicio de un camino solidario para ayudar a otros que pasaron por lo mismo. Este es el caso deen un hotel de la capital entrerriana."Como empleado del hotel Maran Suites generé una muy buena relación con todo el personal y por una cuestión profesional me fui a trabajar al exterior, pero en febrero volví repatriado porque me diagnosticaron leucemia.valoró el joven aConsultado a Nicolás cómo fue que se enteró de su diagnóstico, éste comentó que fue "por un golpe de suerte durante una actividad deportiva que derivó a un chequeo médico". "Ni bien lo determinaron los médicos, tomé la decisión de volver a Argentina para transitar el tratamiento junto a mi familia y mis seres queridos", rememoró."Durante esos cinco meses de internación, de febrero a junio, tuve internaciones de 24 días con 10 de pausa en los que me iba a mi casa, siempre necesité de la transfusión de sangre para plaquetas...Punto aparte, Nicolás instó a confiar en la salud pública argentina. "remarcó.La colecta externa de sangre está prevista para"Los donantes tienen que ser mayores de 18 años, pesar más de 50 kilos, no haber donado sangre en un tiempo de más de dos meses, y no haberse tatuado o haberse hecho un piercing en los últimos seis meses", comentó Nicolás al aclarar que la colecta está destinada al personal del hotel y también es abierta al pública.Para acercarte a donar se debe sacar tu turno previamente comunicándose al