Una vecina denunció que fue golpeada por los inquilinos del monoambiente de su hija, tras el pedido para que desalojen la propiedad por falta de pago. Alejandra Sánchez aseguró aque fue amenazada de muerte y teme por su vida y la de su familia."Le pedimos al inquilino que se retirara porque no estaba pagando el costo del alquiler por el monoambiente de calle A s/n en Bajada Grande. Ellos pidieron dos semanas hasta conseguir un lugar para vivir y que mi hija les devolviera 3.500 pesos, que era lo que ellos le habían dado", explicó la mujer aTras el hecho, que ocurrió el jueves por la tarde, Sánchez aseguró que recibió "insultos y agresiones verbales de parte de la hija del inquilino". "Me golpearon en el rostro con un elemento punzante, por lo que recibí cuatro puntos por un profundo corte en la nariz, y según el médico, tengo una fisura en el tabique", indicó.En la oportunidad, la mujer agradeció "estar viva para contarlo" y a través deexigió que policías y judiciales actúen. Es que según alertó, tras el lamentable episodio, también recibió amenazas de muerte: "Me dijeron que me iban a prender fuego", contó.