Devotos a la Medalla Milagrosa la homenajearon con una caravana en Paraná

Devotos a la Medalla Milagrosa le rindieron homenajes en el marco de los festejos patronales que se realizaron bajo el lema "María, madre del pueblo, esperanza nuestra". La procesión, que este año debió hacerse en auto debido a las restricciones por la pandemia de coronavirus, recorrió las calles del barrio."Es un año atípico en el que hemos podido celebrar a la Medalla Milagrosa, a lo largo de estos diez días, desde la novena hasta la procesión que se realizó este viernes", valoró ael párroco Ignacio Patat, al resaltar que la caravana de autos "recorrió, por primera vez, todos los barrios de la jurisdicción parroquial con la imagen patronal"."La Medalla Milagrosa es una advocación sumamente popular, y además, uno siente la alegría por la respuesta de los feligreses a la Fe. María hace más de 60 años que está presente en este barrio y hasta le dio el nombre a esta zona de Paraná, es un origen y un caminar en la Fe", destacó el sacerdote.En la oportunidad, instó "a no pensar que Dios no nos bendecir y no nos dará las gracias que nos tenía preparadas, porque Dios siempre nos bendice y nos llena con su gracia"."La imagen de Medalla Milagrosa es María con brazos abiertos y entendidos, y esos son las gracias y los dones que tiene para cada uno", pronunció el párroco.