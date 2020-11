Vecinal Mariano Moreno suma solidaridad en "Ayudar Hace Bien 2020"

Cómo y con qué elementos colaborar:

Las donaciones que se piden son:

En la 16° edición, los beneficiarios son:

Gabriel Massimino, contó que años anteriores "siempre nos hemos preparado un montón, este es un barrio que ayuda mucho".El grupo de adultos de Golf Croquet de barrio Mariano Moreno, se suma año a año a la iniciativa solidaria. "Siempre estamos colaborando. Me encanta sumarme a Ayudar Hace Bien porque veo que hago el bien para todos e incluso, a mí misma. Me siento muy cómoda haciéndolo. Hay mucha gente que tiene necesidades, por ellos siempre me sumo a colaborar", aseveró Maria Esther.Marta, por su parte dijo que "es una hermosura ayudar al prójimo que necesita. Todas somos unidas".En barrio Mariano Moreno pidieron que "la gente cuando haga su compra en los supermercados, ponga en los changuitos, por ejemplo, pañales, para ayudar a otros, porque Ayudar hace Bien. Les pedimos a todos los paranaenses que dejen su colaboración".Se invita a colaborar con elementos que serán destinados a hospitales, personal de salud y comedores y merenderos.*Alimentos no perecederos (sobre todo: harina, fideos, arroz, tomate envasado)*Leche (en polvo o larga vida, cacao y azúcar)*Lavandina*Jabón*Alcohol o sanitizantes*Elementos de protección (barbijos, guantes, máscaras)*Cooperadora del Hospital San Roque*Cooperadora del Hospital San Martín*Personal de Salud (Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina Delegación Entre Ríos, y Asociación de Enfermería de Entre Ríos)*Fundación Puentes (Comedores y merenderos de Paraná).El martes 8 de diciembre,