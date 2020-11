Con una grúa retiraron embarcaciones encalladas por la bajante del río Paraná

Según el último registro de Prefectura Naval, el río Paraná en el puerto de la capital entrerriana presenta una altura de 55 centímetros y si bien repuntó, está lejos de su marca habitual.Esta labor fue posible gracias a la intervención de Grúas Bovier. Sobre el trabajo realizado, Mariano De La Torre indicó aque en principio se retiraron "dos yatecitos y un pontón de amarre"."Vivimos una situación cuasi excepcional y si bien se han dado bajantes de este tipo, ésta en particular se ha prolongado en el tiempo y las perspectivas que hay de altura del río y de la cuenca hídrica del Paraná no son muy buenas a futuro. Es por ello que se disponen este tipo de medidas", expresó ante la intervención de la empresa.Tras ello, destacó que "como asociados de la Asociación Amigos del Puerto Nuevo de Paraná, nos vemos obligados a hacerlo porque las embarcaciones no pueden permanecer encalladas tanto tiempo porque se ven perjudicadas en su mantenimiento"."Estuvimos esperando a que el cauce del río suba al menos un metro y medio, pero eso no está sucediendo y en la salida de la dársena se ha formado casi una isla", señaló De La Torre y agregó: "Estas medidas son drásticas pero ya se han usado".La operatoria llamó la atención de quienes circulaban por la zona del puerto de la ciudad. La grúa utilizada es la única existente en Paraná "que tiene la capacidad técnica para llegar desde la calle hacia lo que era el lecho del río, una distancia de unos 22 metros, por lo tanto no se puede hacer con cualquier tipo de grúa. Además soporta un tonelaje de hasta 4 toneladas".