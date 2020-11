Se declaró la Emergencia Hídrica en la ciudad de Paraná

El Concejo Deliberante sancionó sobre tablas y por unanimidad el proyecto de ordenanza, elevado por el intendente Adán Bahl, por el cual se declara el estado de Emergencia Hídrica en esta capital, ante la bajante extraordinaria del río Paraná, por el plazo de un año, el cual podrá ser prorrogado por igual término.



Tal situación afecta de manera directa la captación de agua por parte de las bombas apostadas sobre las márgenes del cauce fluvial, panorama que, según informes del Instituto Nacional del Agua, revela que la excepcional situación no mejoraría en los próximos meses.



Es por ello que desde el municipio se considera imperiosa la necesidad de establecer medidas que garanticen que los vecinos de la ciudad puedan contar con agua tanto para el consumo humano, higiénico, sanitario y de salud pública.



Por lo tanto, y apelando a la solidaridad social de la población, es que plantea la necesidad de su uso responsable, procurando no desperdiciar el vital recurso con el propósito que éste pueda llegar a todos los hogares.



Teniendo en cuenta lo antedicho y atento a la situación de emergencia decretada, la norma aprobada establece un régimen sancionatorio de excepción para las infracciones referidas a conexiones clandestinas de agua potable y pluviales y otras tipificadas en el Régimen de Penalidades para Faltas Municipales, como el lavado de las veredas, animales y toda clase de vehículos; el arrojo o depósito de aguas servidas en la vía pública y la derivación a la calzada de aguas servidas provenientes de uso industrial, lavadero público y cualquier otro tipo de establecimiento similar, disponiéndose un incremento en diez (10) veces los montos de las multas establecidas.



Declaraciones de Zoff



Sobre este tema, la viceintendenta Andrea Zoff afirmó que "la situación es sumamente crítica, en el contexto de una bajante histórica que no se registraba desde hace 50 años".



Precisó que el proyecto "lo que busca es concientizar a la población sobre el uso responsable del agua, y priorizar este recurso para consumo humano y fines sanitarios, facultando al intendente para que fije horarios para el uso del agua en determinadas actividades".



Fundamentos de Elizar



El titular de la bancada oficialista, Sergio Elizar, al plantear en el recinto la necesidad de tratamiento de la iniciativa sobre tablas, enfatizó que "el objetivo de la ordenanza es avanzar en un proceso de solidaridad social, que se vea fuertemente acompañado por todas las medidas adoptadas y controles necesarios para cuidar este vital recurso".



"Entendemos que es una situación de emergencia conocida por todos, dada por la bajante histórica del río Paraná, que puede llegar a comprometer la distribución del recurso hídrico en la ciudad de Paraná", agregó.



En este plano, el edil destacó que "hubo un claro acompañamiento de todos los bloques que conforman el HCD para declarar la emergencia hídrica en la ciudad de Paraná".



Luego resaltó que "esta norma es una herramienta para que el Estado municipal tome medidas complementarias a las que ya se están adoptando".



"El objetivo de la ordenanza es avanzar en un proceso de solidaridad social, que se vea fuertemente acompañado por todas las medidas adoptadas y controles necesarios para cuidar este vital recurso", concluyó.



Prórroga del período de sesiones ordinarias



Durante el plenario, el cuerpo también sancionó por unanimidad un proyecto de ordenanza presentado "in voce" por los ediles del "Frente Creer", prorrogando el período ordinario de sesiones por el término de 30 días.



Entre los asuntos a considerar por el parlamento local en ese plazo figuran iniciativas trascendentes para la gestión, como el Presupuesto y la Ordenanza Tributaria Municipal para el ejercicio fiscal 2021, que en la fecha bajaron al recinto con dictamen favorable de la Comisión de Hacienda y Presupuesto Público.



Otras iniciativas aprobadas



También en la oportunidad tuvieron sanción diversos proyectos de ordenanza, entre los que cabe consignar los siguientes:



-Ordenanza, iniciativa de las concejalas Luisina Minni y Ana Ruberto impulsando el uso de medios electrónicos como forma probatoria a la hora en que los agentes municipales soliciten la documentación en un control vehicular.



-Ordenanza, autoría de los concejales Luisina Minni, Ana Ruberto, Fernanda Facello Gerez y Susana Farías (Frente Creer), propiciando modificaciones a la norma que regula la integración y funciones de la "Comisión Asesora de Nomenclatura de Calles, Lugares y Paseos Públicos", incorporando la perspectiva de género.



-Ordenanza, surgida de la unificación de sendas iniciativas que sobre el mismo tema presentaron los legisladores Luisina Minni, Ana Ruberto, Fernanda Facello Gerez, Susana Farías y Sergio Granetto (Frente Creer), disponiendo la implementación de una capacitación obligatoria en perspectiva de Género y Violencia contra las mujeres, en el marco del curso teórico práctico de educación para la seguridad vial que se realiza en el ámbito municipal y propiciando acciones de prevención, concientización y sanción para situaciones de violencia por motivos de género del que son objeto las inspectoras de tránsito en el ejercicio de su función.



La multa prevista en este último caso será sancionada, además de la infracción principal de 100 a 300 Unidades Fijas (UF). Cabe acotar que el valor de cada Unidad Fija es el equivalente a un (1) litro de nafta súper.



-Ordenanza, presentada por las concejalas Ana Ruberto, Fernanda Facello Gerez, Luisina Minni y Susana Farías, creando en el ámbito del Departamento Ejecutivo Municipal el Registro de "Mujeres agentes municipales aspirantes a ser chofer y conductoras de vehículos y maquinarias pertenecientes al municipio".



-Ordenanza, autoría de las edilas Ana Ruberto y Luisina Minni, propiciando la creación del Registro de Elementos Eléctricos y Electrónicos, que utilicen como fuente de alimentación la energía proveniente del cableado de postes pertenecientes a la red de alumbrado público de la Ciudad de Paraná.



Homenaje a Maradona



En adhesión al duelo provocado por la muerte del futbolista Diego Armando Maradona, en la sesión de este viernes la bandera del Concejo Deliberante fue izada a media asta, y ante una moción planteada por el concejal Sergio Granetto, el cuerpo guardó un minuto de silencio en su memoria.