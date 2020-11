Video: Empleados municipales fueron nuevamente amenazados por manteros

Empleados municipales fueron nuevamente amenazados por vendedores ambulantes de la Peatonal San Martín de Paraná.Al respecto, Pablo Testa, secretario Legal y Técnico del municipio, expresó aque "se hicieron controles de rutina respecto a los manteros. Siempre hay inconvenientes porque estas personas no se quieren retirar del lugar. En esta ocasión los empleados municipales recibieron amenazas".Después de realizar el decomiso de la mercadería, "fueron perseguidos por las calles, amenazados en forma personal. Esto se incrementó. Fueron a la Dirección de Habilitaciones, amenazaron de muerte al director. A uno de ellos le apedrearon la casa, le dejaron mensajes mafiosos en la casa, que lo iban a matar. Hicimos las denuncias"."Nos presentaremos como querellantes defendiendo a los agentes, no podemos permitir que la gente que cumple su trabajo reciba estas amenazas", dijo.Con las cámaras de seguridad que tiene el municipio "tomamos imágenes y las presentamos en la Justicia. No se otorgan permisos para vender con mantas en el piso de la Peatonal. Nadie les ha dado un permiso. Cuando comenzamos con los controles hemos tenido reticencia de algunos grupos, pero ahora pasó a mayores", aseguró Testa.Asimismo, remarcó que "la actividad es ilegal, no se pueden vender productos que no sabemos su procedencia. No están inscriptos, es venta desleal porque no pagan impuestos ni nada. No tienen permiso ni se les otorgará, esto es ilegal".