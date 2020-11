Se llevó un diario sin pagar: "Estamos muy expuestos", dijo el diariero

Video: Se llevó la foto de Diego Maradona para recuerdo pero sin pagar el diario

Video: Se llevó la foto de Diego Maradona pero sin pagar el diario

En Plaza 1º de Mayo está ubicado el puesto de diarios y revistas de Daniel. Es un lugar tradicional de la ciudad de Paraná.lo entrevistaba para conocer su testimonio sobre el recuerdo que dejó Diego Armando Maradona y sobre cómo su muerte fue tapa en todo el mundo, ocurrió un hecho insólito que quedó registrado ante la cámara.Todo ocurrió en segundos: un hombre se acercó al puesto, tomó un diario y se fue sin pagar. Mientras caminaba se lo escondía debajo del buzo. A las pocas horas el video se difundió por las redes sociales y teléfonos.que "no esperaba esto. Se viralizó tanto que familiares, amigos y conocidos me llamaron para solidarizarse conmigo. Eso dio la pauta de que estamos complicados con el tema de la seguridad. Necesitamos más acompañamiento. Tengo más de 30 años en esto y nunca viví esta situación. Me siento solo"."Hay seguridad en la peatonal, pero en esta zona no. Hay bancos, cajeros y nos falta más seguridad. Una vez me pasó que me robaron una revista y me di cuenta porque salió corriendo. Tengo todo a mano, si alguien saca algo no se sabe si es para mirar o comprar. Si se lo llevan uno no sabe. Esto es un negocio de riesgo, estamos muy expuestos", comentó.Sobre el chico que robó el diario dijo que "tengo referencia de él. Muchas veces ha ido y le hemos dado diarios. Es una persona que tiene problemas. Me sorprendió la actitud porque si me lo pedía se lo daba"."Ahora estoy más preocupado porque hay obras en la peatonal, quedaron vallas, estoy más complicado ahora. Me dijeron que son tres meses de obra y tuve que cambiar de lugar el kiosco. No me queda otra, vivo de eso", finalizó.