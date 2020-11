Una señal de alivio: En cinco días, el río casi triplicó su altura en Paraná

Repunte

Durante el último tiempo, el río Paraná registró un importante descenso en su caudal y llegó a estar alrededor de los 20 centímetros. Esta bajante, muy marcada, pudo verse reflejada con la aparición de grandes bancos de arena frente a la capital de la provincia de Entre Ríos.La sequía, provocada por el fenómeno de La Niña, hizo que en los últimos meses no se registren precipitaciones significativas en casi todo el país. De hecho, las lluvias en el mes de noviembre se dieron por debajo del promedio mensual de los últimos 25 años. De esta manera, no se alcanza a cubrir lo que se necesitaría para mantener el río en una altura normal, según se indicó desde el Instituto Nacional del Agua.No obstante, para los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional anuncia lluvias y tormentas para la provincia. Se espera entonces que se den precipitaciones significativas producto del avance de un sistema que aportará acumulados en el tramo superior, medio e inferior, pudiendo superar los 100 mm en algunas localidades.En los últimos días, según supo, el río dio buenas señales. El caudal que ingresó al tramo esta semana se incrementó, dando por resultado un ascenso de niveles.Este viernes, el río marcó una altura de 0,55 Mts., cifra que triplica lo registrado al comienzo de la semana.No obstante, y pese a los pronósticos de lluvias, la condición de las aguas persiste en niveles bajos y no se prevé un cambio muy grande en la situación al menos hasta el 31 de enero. La tendencia climática sigue siendo desfavorable y no permite esperar una recuperación franca en los próximos tres meses.La futura evolución dependerá fuertemente de la evolución de las lluvias en la región, especialmente en la parte de la cuenca de aporte de respuesta más rápida, es decir, la Cuenca del río Iguazú, Cuenca próxima al embalse de Itaipú y Duenca de aporte al tramo misionero-paraguayo.Las conversaciones formales con los países vecinos se han mantenido, concentrando la atención en el caudal en el río Paraná y especialmente en los niveles frente a las tomas de agua urbanas.