Hondo pesar por el fallecimiento de una docente de la Escuela Del Centenario

Publicado por ESCUELA Nº 1 " DEL CENTENARIO" PARANÁ en Miércoles, 25 de noviembre de 2020

Las autoridades y la comunidad educativa de la Escuela N°1 Del Centenario "quiere expresar su más profunda tristeza por la partida de la docente Analía Eugenia Varela quien trabajó en nuestra querida Institución y entregó, con vocación y amor, su pasión por la docencia", informaron en un comunicado."Fue mi maestra en 4to y 5to de la primaria. Fue una gran docente, que no te podés olvidar. Si bien, en los últimos años no teníamos contacto, marcó mi vida", expresó aCarolina, una ex alumna."Nos ayudó mucho y me puse muy mal cuando me enteré de su fallecimiento", dijo. Y agregó que "nos daba todas las materias, y nos enseñaba un tema y a la otra semana ya nos tomaba examen"."Su enseñanza fue muy linda y siempre nos apoyó cuando necesitábamos algún consejo", recordó.En tanto, Rocío otra estudiante, comentó que "fue de las seños que más recordaba de la primera y que haya pasado esto nos dolió. Nos marcó mucho y no podíamos creerlo".Al finalizar, mencionó que "espero que este en un lugar mejor y este bien".