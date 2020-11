Video: Ayudar Hace Bien: Clubes e instituciones unen sus corazones ante la solidaridad

Multipliquemos los gestos

Cómo participar

. Este 2020, la jornada solidaria se va desarrollar de una manera muy particular y quienes nos cuidan desde la primera línea necesitan de tu ayuda y colaboración.La pandemia modificó las formas, pero, en los días previos a la movida solidaria, rescata el testimonio de quienes son el corazón de esta jornada: vecinales, clubes, instituciones y comentan como llevan adelante Ayudar Hace Bien.Mari, es una trabajadora del Club Atlético Paraná y hace 16 años que acompaña a Once por Todos y contó que "en esta oportunidad, no estaremos en el club, pero seguimos multiplicando los gestos y pedimos que todos ayudemos".Cristina, otras de las integrantes del club Paraná, se manifestó orgullosa de participar de esta movida solidaria y aseguró que "hoy la jornada solidaria se hace cuidándonos entre todos,Por su parte, Martina, organizadora de Sala, señaló que "hay que aportar desde nuestra casa y seguir cuidándonos entre todos".En tanto, Andrea Sanfilippo, de Gimnasio Taian, todos los años participa de la jornada solidaria con actividades deportivas, en cambio en 2020 eso no será posible, pero de todos modos apuesta a la solidaridad: "Nos tenemos que seguir cuidando entre todos, aplicando las medidas de seguridad, conservando la distancia social, utilizando el barbijo y muchas cosas más"."Le enviamos fuerza y energía a todo el personal de salud que desde el comienzo de la pandemia, está trabajando de manera incansable".y ayudando al personal de la salud".¿Cómo podés ayudar?: Adoptando todas las medidas de prevención para evitar el contagio y así ayudar a los que nos cuidan.Es importante el uso del tapabocas, respetar el distanciamiento social, salir de casa si es necesario y evitar reuniones sociales. Lavarse las manos con frecuencia, desinfectar las superficies, las compras y ventilar los espacios comunes.El 8 de diciembre, te invitamos a disfrutar en familia, desde tu casa, de esta jornada solidaria con shows musicales, entretenimientos e historias que te van a emocionar. La transmisión será por la pantalla de ELONCE y en digital por Elonce.com, el canal de YouTube y las redes sociales.Envíanos tu video sobre prevención, usando el hashtagy sé parte a esta movida solidaria.