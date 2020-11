Estudiantes se manifestaron para exigir que los dejen realizar la colación

En la puerta del Consejo General de Educación (CGE), padres y estudiantes del último año de la secundaria de la Escuela del secundario de Escuela del Centenario se manifestaron para solicitar que los dejen realiza el acto de colación"Pedimos que lo podamos realizar en diciembre, el Consejo General de Educación dijo que están dadas las condiciones para que se haga, pero la escuela quiere trasladar el acto a febrero", dijo una de las madres presentes en la protesta, aSobre este tema, dijo que "presentamos una serie de notas y no hemos tenido respuestas. El personal educativo nos dijo que no están dadas las condiciones para que se realice el acto"."Los chicos necesitan hacer un cierre, se vieron privados de una serie de actividades propias del ciclo lectivo. Creemos que esto con un poco de esfuerzo se pude llegar a plasmar", remarcó.A su vez, otra de las madres presentes dijo que "un grupo de padres nos ofrecimos para garantizar que se realice el acto, asegurar que haya alcohol en gel, termómetros y pedir las declaraciones juradas, pero seguimos sin respuestas".En cuanto a la cantidad de estudiantes, señalo que "son alrededor de 105 y sabemos que el acto no debe durar más de una hora, la escuela tendrá que disponer la manera en que se lleve a cabo el evento".Sobre las acciones que llevaron a cabo dijo: "enviamos un correo electrónico a la directora del establecimiento y hoy en una reunión nos informaron de la negativa y procedimos a entregar las mismas notas a la Dirección Departamental de Escuelas, en la Dirección de Educación de Escuelas Secundarias".En tanto, una de las estudiantes, Oriana, dijo que "pedimos que nos dejen hacer la colación de manera presencial, y la rectora nos dijo que no iba a ir en contra del CGE, pero ahora no nos permite realizar la colación".Sobre su año escolar dijo que "fue horrible, el peor año del secundario. Muchos compañeros se van a ir a estudiar a otros lugares y no sabemos qué va a pasar con el posible viaje de Bariloche".En tanto, otra de la estudiantes, Martina, añadió que "nos desconectamos emocionalmente, nos acostumbrarnos a no vernos, pero dolía y mucho"."El 2020 fue feo, queremos poder cerrar esta etapa, porque tal vez a nuestros compañeros no los veamos nunca más", culminó