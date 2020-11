El Municipio ofrece programas para empresas y trabajadores desocupados

PARA EMPLEADORES

PARA POSTULANTES

DETALLES DE LOS PROGRAMAS

Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo:

Oportunidades:

Programa de Inserción Laboral (PIL) y PIL Empalme:

Programa de Empleo Independiente (PEI):

Beneficios

Asistencia económica:

Promover la Igualdad de Oportunidades de Empleo:

Beneficios

Contacto

La Oficina de Empleo, ubicada en Colón 115, brinda atención personalizada sobre el mercado laboral local. A su vez, ofrece información sobre cursos de formación profesional gratuitos, programas de empleo, asistencia a emprendedores y talleres para la búsqueda de empleo."A pesar de la pandemia, la Oficina de Empleo, dependiente de la Subsecretaría de Inversión y Empleo, ha continuado con su tarea logrando el desarrollo de talleres de formación virtuales en esta oportunidad, tales como el Curso de Introducción al Trabajo, Orientación al Trabajo Independiente, Gestión Empresarial y cursos de formación profesional, así como también el inicio cada mes de nuevos entrenamientos e inserciones laborales en diversas empresas comercios de la ciudad, generando nuevas oportunidades", destacó Nadia Bilat, la titular de la Oficina de Empleo.-Entrenamiento: las empresas pueden entrenar a trabajadores en los puestos que requieran. El Ministerio de Trabajo se encarga del aporte mensual del trabajador o en forma conjunta con la empresa, dependiendo de su tamaño. Los postulantes deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos o programas: Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Progresar o Seguro por Desempleo.Durante el desarrollo del proyecto no se establece una relación laboral entre la empresa y los trabajadores, sino un acuerdo de entrenamiento.la empresa o comercio que desee incorporar trabajadores podrá acceder a un incentivo económico a través del Programa de Inserción Laboral, cubriendo de esta manera parte de su salario. Los trabajadores deben participar de alguno de los siguientes programas: Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro de Desempleo, Progresar, egresados de Cursos de Capacitación y Formación del Ministerio de Trabajo.los empleadores interesados en cubrir una vacante, podrán solicitar a la Oficina de Empleo una preselección de postulantes según el perfil requerido.las empresas podrán coordinar con la Oficina de Empleo instancias de capacitación según las necesidades particulares de formación en relación a los perfiles requeridos para los puestos vacantes.asistencia en el diseño de estrategias y mecanismos para la búsqueda de empleo. Incluye información sobre el mercado de trabajo local, asistencia para elaborar el curriculum vitae y una agenda personal de búsqueda de empleo, pautas para el desempeño en entrevistas laborales, entre otras estrategias.podrá participar de acciones de entrenamiento que consisten en el aprendizaje de nuevas habilidades en un puesto laboral. El trabajador percibe un incentivo económico y puede tener una duración de tres a seis meses.Los postulantes deben pertenecer a alguno de los siguientes grupos o programas: Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Progresar o Seguro por Desempleo.posibilidad de insertarse en empleo de calidad.se brinda apoyo, orientación y medios para el desarrollo de emprendimientos y acompañamiento permanente a los emprendedores.desde la Oficina de Empleo y en coordinación con diversas instituciones, el trabajador podrá acceder a cursos de formación y capacitación acorde a su perfil laboral, de manera gratuita.Está destinado a jóvenes de entre 18 y 24 años que no hayan finalizado sus estudios formales y se encuentran desocupados.Podrán participar del Curso Introducción al Trabajo donde obtendrán herramientas para identificar el perfil laboral y mejorar las condiciones de empleabilidad.Podrán, además, finalizar los estudios primarios y/o secundarios, capacitarte en curso de formación profesional, realizar entrenamientos laborales, acceder a un empleo formal mediante el Programa Inserción Laboral, e iniciar un proyecto productivo a través del Programa de Empleo Independiente. De acuerdo a las actividades que realicen, podrán contar con una ayuda económica mensual acorde a las prestaciones previstas.Acciones de Entrenamiento para el Trabajo (EPT):Pueden participar trabajadores desocupados inscriptos en el Programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, en el Seguro de Capacitación y Empleo, en Progresar, en el Programa de Prestaciones por Desempleo, en Promover y egresados de Curso de Formación Profesional.-Reciben una ayuda mensual por parte del Ministerior de trabajo o en forma conjunta con la empresa encargada de la práctica.-Mejora las competencias, habilidades y destrezas a través del desarrollo de prácticas calificantes en el ambiente de trabajo.-Pueden seleccionar y formar a sus potenciales trabajadores según sus propios requerimientos, incluyéndolos en procesos educativos y brindándoles acompañamiento de un tutor.-No se establece relación laboral entre la empresa y los trabajadores, sino un acuerdo de entrenamiento que prevé la contratación de un seguro de accidentes personales y un plan médico obligatorio básico.-El Ministerio de Trabajo se encarga del aporte mensual del trabajador o en forma conjunta con la empresa.Los Entrenamientos para el Trabajo tienen un mínimo de duración de 3 meses y un máximo de 6, quedando abierta la posibilidad de contratación del entrenado a través del Programa de Inserción Laboral.El Programa brinda incentivos económicos a las empresas para que contraten trabajadores desocupados e incrementen su dotación de personal.Está dirigido a micros, pequeñas, medianas y/o grandes empresas. Participantes de los programas Jóvenes Con Más y Mejor Trabajo, Seguro de Capacitación y Empleo, Seguro por Desempleo, Progresar, egresados de cursos de capacitación y formación del Ministerio de Trabajo.Los empleadores pueden incorporar empleados y descontar del salario la ayuda económica aportada por el Ministerio de Trabajo, abonando la diferencia según la normativa aplicable.Prevé asistencia técnica y financiera para personas que quieran desarrollar un emprendimiento. Está destinado a personas que participan en algún programa del Ministerio de Trabajo (Seguro por Desempleo, Jóvenes con Más y Mejor Trabajo, Jóvenes que participen del Progresar, entre otros), a trabajadores desocupados que realizaron un curso de formación y a trabajadores independientes que tengan experiencia o conozcan su oficio.-Un capital inicial, no reembolsable para la compra de herramientas, maquinarias, insumos, habilitaciones y acondicionamiento del lugar de trabajo y elementos de seguridad.-Una ayuda económica mensual durante los meses de capacitación en el curso de gestión empresarial y los primeros nueve meses desde el desembolso del subsidio.-Un refinanciamiento al año de la puesta en marcha para fortalecer el emprendimiento o consolidarlo.-Asistencia técnica para desarrollar un negocio propio.-Curso de gestión empresarial Tutoría personalizada para formular y presentar el proyecto.-Tutorías de seguimiento periódicas durante al menos el primer año de funcionamiento del emprendimiento.-Apoyo a la comercialización: se facilita la participación en ferias, rondas de negocios, talleres de capacitación en comercialización y producción, venta por internet, marca colectiva y otras actividades para lograr la venta de los productos y la generación de relaciones con empresas.Está destinado a trabajadores desocupados mayores de 18 años con discapacidad, acreditada mediante certificado expedido en los términos de las leyes Nº 22.431, Nº 24.901 o norma análoga provincial, que posea residencia permanente en el país, que cuente con LE, LC o DNI y CUIL.-Participar en talleres de orientación laboral y de apoyo a la búsqueda de empleo.-Realizar actividades de entrenamiento para el Trabajo (EPT)-Certificar sus competencias laborales.-Realizar cursos de formación profesional.-Recibir apoyo para su Inserción Laboral.-Recibir asistencia técnica y apoyo económico para el desarrollo de emprendimientos independientes.-Obtener certificado de sus estudios formales obligatorios.-Realizar Curso de Gestión Empresarial.La Oficina de Empleo, finalmente, recordó a todas las personas que se encuentren inscriptas en alguno de estos programas, que deben mantener comunicación con la repartición para tener actualizados sus datos personales y laborales. Pueden realizar las consultas vía whatsapp al 343-5359150 o por correo electrónico a notificaciones.oe@gmail.com El trámite de inscripción es personal y se realiza exclusivamente en Colón 115. El interesado deberá comunicarse por alguno de los medios mencionados para solicitar un turno.Las empresas que quieran incorporar aprendices o personal, deben contactarse con la Oficina de Empleo, que las asesorará y realizará el proceso de preselección de candidatos de acuerdo al perfil requerido.