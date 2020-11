Pepe Avellaneda enfrentó a Maradona en el debut del astro en Primera División

Sociedad Diego Maradona será velado en Casa Rosada

Maradona debutó en la Primera División argentina, el 20 de octubre de 1976, a diez días de cumplir los 16 años de edad. Jugo un partido del Campeonato Nacional, oportunidad en que su equipo Argentinos Juniors perdió ante Talleres de Córdoba por 1:0 de local."La pérdida de Maradona, es un dolor inmenso, no solo para mí, sino para todos los argentinos. Nos dejó físicamente, pero seguirá en la memoria de todas las personas que lo quiso y lo admiró", expresó aPepe Avellaneda.El paranaense, ex jugador de Patronato, River, Sportivo Belgrano de San Francisco y Talleres de Córdoba, entre otros, recordó ese hecho que marcó a fuego la historia del fútbol mundial."Cuando estábamos llegando al estadio, nos sorprendió la cantidad de personas que ingresaban a la cancha. Al llegar le preguntamos a los fans que pasaba: 'va a debutar un chico diferente, que dicen va a trascender las fronteras`, nos decían", contó."A Maradona no se lo puede comparar con nadie", finalizó.